"Это закончится поражением": Орбан раскритиковал План победы и призвал к немедленным переговорам с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал План победы Украины, представленный президентом Владимиром Зеленским. По мнению главы венгерского правительства, этот план "не сработает".

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Орбан настаивает на начале немедленных переговоров с Россией. Об этом он сказал в интервью одной из венгерских радиостанций в пятницу, 18 октября, сообщает издание Index.

Размышляя о российской агрессии против Украины, он заявил, что Евросоюз "ведет себя как воюющая сторона" – в противовес Венгрии, которая "не хочет участвовать в войне".

"Европейский Союз состоит из двух групп в войне в Украине, есть другие и есть мы... Каждое государство ЕС принимает участие в войне. ЕС ведет себя как воюющая сторона, но, по мнению Венгрии, этот конфликт нельзя разрешить на фронте. Надо садиться за стол переговоров", – заявил Орбан.

Он подверг критике презентованный Зеленским План победы Украины.

"Это закончится поражением. Вот мы сейчас и другие 26 стран шокировано слушали план победы Зеленского. А что у вас было до сих пор? До сих пор мы думали, что придерживаемся победного плана. Если они сейчас переходят на план победы, то у них до сих пор был план на поражение. Мы этого не поддерживаем, потому что это не план победы Венгрии. Мы не участвовали в войне раньше и больше в ней участвовать не будем. Украина не может победить с этим планом", – выдал Орбан.

Он также отметил, что разговоры о том, что Украина может стремиться вернуть себе статус ядерного государства, его ужасают, хотя в настоящее время венгерский премьер не расценивает такие разговоры как план действий со стороны Украины – и что Зеленский говорил ему, что таких намерений у Украины нет .

"Возможно, были нюансы при переводе, но мне не показалось, что украинцы хотят стать ядерным государством. Но возможность ужасает. Такой существующий или несуществующий украинский план нагоняет панические волны по всей Европе. Все чувствуют, что вспышка войны в Европе не за горами, поэтому это нужно прояснить", – заявил Орбан.

Он снова призвал к переговорам с РФ, принявшись доказывать, что Европа, мол, значительно слабее России.

"Это хорошая идея – вести переговоры с позиции силы, но мы слабые. Мне нравятся эти замечательные фразы, которые формулируют в политических салонах, но тем временем гибнут тысячи украинцев. Хорошая идея – не воевать, прекратить огонь и закончить войну. У каждого есть стратегия войны, у нас есть стратегия мира", – подчеркнул премьер Венгрии.

Напомним, ранее Орбан, которого называют другом российского диктатора Путина, написал на своей странице в Facebook, что его пугает План победы, представленный Зеленским. Он также заявил, что Евросоюз должен начать переговоры с Москвой, чтобы "найти выход из ситуации".

Орбан добавил, что Европа должна "пересмотреть свою текущую стратегию по Украине", поскольку она "плохо организована" и "не работает".