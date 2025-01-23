'Это зверство': в МИД отреагировали на расстрел врагом украинских пленных в Донецкой области

Очередной расстрел российскими оккупантами шесть украинских военнопленных в Министерстве иностранных дел Украины назвали зверством. Министерство призвало международное сообщество не закрывать глаза на каждый такой случай, поскольку такое противоречащее всем международным нормам зверство уже стало системной практикой оккупантов.

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Соответствующий призыв 23 января обнародовал спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий. Он также уточнил, что внешнеполитическое ведомство уже передало информацию о расстреле партнерам и "ключевым международным организациям".

"Снова, к сожалению, видим ужасное видео, которое распространяется в сети, с очередным зверским расстрелом российскими оккупантами украинских – безоружных, подчеркиваю – военнопленных. Я думаю, что это напоминание всему миру о том, с какими зверями мы в Украине имеем дело", – сказал спикер МИД.

Он констатировал, что практика расстрела российскими оккупантами военнопленных из Украины является системной, что "свидетельствует о варварской природе" России. А последний случай еще одно напоминание о том, что цель России – это полное уничтожение украинцев.

"Мы настаиваем на том, что должна быть международная реакция на каждый факт подобных расстрелов. Реакция от иностранных лидеров, от иностранных государств, международных, правительственных и неправительственных организаций", – добавил Тихий.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты во время штурма украинских позиций в Донецкой области захватили в плен по меньшей мере семерых военнослужащих Сил обороны. В дальнейшем захватчики расстреляли шестерых невооруженных защитников Украины, судьба еще одного бойца неизвестна.

По этому поводу Офис генерального прокурора начал досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил соответствующую информацию ООН и Красному Кресту.

Также мы сообщали, что военные преступники из РФ казнили троих украинских военнопленных вблизи Нескучного Волновахского района Донбасса. Несмотря на то, что защитники Украины добровольно сдались в плен, оккупанты связали им руки и убили выстрелами в затылок.

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