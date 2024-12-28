Ну что, сегодня Саша действительно счастлив.

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Потому что вчера приезжал Петр Порошенко и привез нам оборудование, дронов и ТРАКТОРЫ!!!!

Два трактора, которые позволят нам вовремя зарыться на (уже очередной кстати линии, сколько нас уже можно бросать туда сюда) линии, которая активно к нам двигалась, и если честно, то непонятно кто-то здесь вообще планировал окапываться или нет, но судя по тому, что мы видели- то скорее нет. И один как раз на наш батальон.

Два месяца я сидел на ушах Юрия Бирюкова. Нив. Просил. Умолял. Ибо нельзя организовать эффективную оборону без своевременно выкопанных фортификаций.

И вот этот день настал.

Большое спасибо от 59 бригады и "Инквизиции". Мы стали вчера немного сильнее.

И я очень прошу не превращать этот пост в ленту политического хейта, просто порадуйтесь за нас, за бригаду которую не выводили уже больше двух лет из Донецкой области, и которая здесь при всем как-то должна выжить, и получила для этого такие дефицитные и нужные средства.