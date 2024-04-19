Эвакуационные квадроциклы, FPV-дроны и зарядные станции для РЭБ: воины на фронте получат новую помощь от Фонда Порошенко

Очередной груз техники на 18 млн грн отправляется в войска. Это полтысячи смертоносных для врага FPV-дронов, квадроциклы для эвакуации раненых, зарядные станции для радио-электронной борьбы и вечный дефицит – автомобильные шины для грузовиков. Петр Порошенко, который с начала полномасштабной войны держит связь с более чем сотней бригад и батальонов, говорит: силы волонтеров истощаются, а потребности армии наоборот растут.

Об этом сообщила пресс-служба "Европейской солидарности".

"Сейчас очень непростые времена. События на Востоке и на Юге дают нам основания беспокоиться о наших воинах. Но нам своё делать. Мы имеем непосредственную связь с более чем 100 бригадами, полками и отдельными батальонами. И мы везем то, что нужно как раз сейчас и уже", – объясняет Петр Порошенко.

"От 50 до 400 FPV-дронов в партии. Квадроциклы оказались очень эффективны для эвакуации раненых. Ну а о шинах вы помните – это все еще клад", – показывает Порошенко подготовленный на фронт груз.

"Дело, которым мы сейчас живем – это РЭБ, кибербезопасность и борьба с российской радиотехнической разведкой. У нас неплохо получается. К сожалению, я не могу больше сказать об этом. Но вы увидите сами. В наши комплексы радиотехнической разведки и противодействия вражеским средствам "Ай-Петри СВ" передаем зарядные станции Bluetti. Везем их нашим друзьям-военным", – рассказал Порошенко.

"Делаем все, чтобы снабжать наших воинов техникой и оружием, которым они будут уничтожать врага по всем направлениям", – говорит пятый президент.

Полгода назад Петр Порошенко инвестировал 150 млн грн в разработку и производство новейших комплексов РЭБ "Ай-Петри СВ". В войска уже поступило 10 таких установок. В ближайшее время планируется передать еще 10 комплексов. По словам Порошенко, нужно прикрыть системами радио-электронной борьбы, которые эффективны против российских дронов, всю линию фронта. Поэтому проект будет масштабироваться. Команда инженеров находится на постоянной прямой связи с командирами экипажей, чтобы, не теряя времени, совершенствовать технологические решения.