Эвакуация людей является ключевым вопросом безопасности прифронтовых общин Днепровщины, – Игорь Клименко

Процесс эвакуации людей из прифронтовых громад Днепровщины, которые враг уничтожает артиллерийскими и дроновыми ударами, является главным вопросом безопасности региона.

Об этом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил по результатам рабочей командировки в прифронтовые территориальные громады Днепропетровской области.

Во время пребывания в регионе министр внутренних дел Украины встретился с военнослужащими системы МВД, в частности провел оперативное совещание с командованием 1-го корпуса НГУ "Азов": заслушал доклад об оперативной ситуации, материально-техническом обеспечении, результатах на поле боя.

"Полковник Денис "Редис" Прокопенко доложил, что подразделения эффективно сдерживают врага и системно уничтожают его силы и средства на участке ответственности", – отметил Игорь Клименко.

Министр добавил, что только с начала года противнику нанесено более 4 тысяч санитарных и безвозвратных потерь живой силы, уничтожено более 20 единиц бронетехники, 55 артиллерийских систем, 7 средств противовоздушной обороны.

Также Игорь Клименко встретился с руководителями местной власти, руководителями территориальных громад Синельниковского района – это один из районов области, который враг обстреливает больше всего.

"На Днепровщине с начала года зафиксировано более 2300 атак врага по гражданской инфраструктуре. 80% - дронами. К сожалению, 55 человек погибли. Именно Синельниковский и Никопольский районы больше всего страдают от российских ударов", – сообщил Министр.

Кроме этого Игорь Клименко посетил подразделение ГСЧС, который расположен в одной из общин. Работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые несут здесь службу, выезжают на ликвидацию последствий вражеских ударов ежесуточно.

"ГСЧС безотлагательно реагирует на опасность. Сразу после вражеских ударов - тушение пожаров, разбор завалов, спасение людей", – рассказал Глава МВД.

Отдельный вопрос - безопасности. Ключевым для прифронтовых общин Днепровщины Министр назвал процесс эвакуации из общин, которые враг уничтожает артиллерийскими и дроновыми ударами. Только подразделения полиции "Белый Ангел" уже вывезли более 4,5 тысячи человек, среди них 1300 детей. На Днепровщине продолжают работать и мобильные сервисные подразделения МВД – территориальные сервисные центры и подразделения Государственной миграционной службы.

Во время командировки министр внутренних дел отметил военнослужащих и полицейских, которые несут службу в чрезвычайно сложных условиях.

"Спасибо полицейским, спасателям, гвардейцам и пограничникам, всем, кто ежедневно несет службу на фронте, кто работает в прифронтовых громадах для безопасности людей", – резюмировал Игорь Клименко.