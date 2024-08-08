'Евросолидарность' призвала принять законы о мотивации для военных и направить все армейские расходы в спецфонд для Сил обороны

Европейская Солидарность требует принять законы о мотивации для военных, а также направления всех расходов, предусмотренных для армии, в спецфонд исключительно для Сил обороны.

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Об этом сказал Петр Порошенко на брифинге.

Он подчеркнул, что Европейская Солидарность требует проведения заседания парламента для принятия ряда законопроектов, среди которых решение о повышении мотивации военных и обеспечения Вооруженных Сил Украины.

"Речь идет о повышении мотивации для военнослужащих и на это направлен наш законопроект. Мы имеем и финансовую, и моральную, и материальную мотивацию для украинского военнослужащего для того, чтобы были поощрены желающие идти сейчас служить, им должны быть предоставлены соответствующие гарантии, начиная от гарантии обеспечения по программе "Сохрани солдата" от кевларового шлема и бронежилета к тепловизору и дальномеру, от радиостанции до оружия и боеприпасов", – объяснил он суть инициативы.

"Когда мобилизованные сидят без боеприпасов, необходимого оборудования, без того чтобы они эффективно могли выполнять поставленные задачи – это категорически неприемлемо", – подчеркнул пятый Президент Украины.

"Деньги для этого в стране есть. Это деньги наших американских партнеров. Вы помните, что были выделены средства в размере 61 миллиарда долларов только по проекту, проголосованному Конгрессом Соединенных Штатов. 50 миллиардов евро было выделено Евросоюзом и это лишь одна небольшая часть. Пакет, гарантирующий поступление в ближайшем будущем", – подчеркнул Порошенко.

"Мы должны четко продемонстрировать эффективность использования каждого цента, которые за счет средств налогоплательщиков наших партнеров выделяются в поддержку Украины. Развлекаться с этим мы не дадим", – сказал лидер "Евросолидарности".

"Вторая позиция – это обеспечение финансирования Вооруженных Сил Украины", – отметил он.

"Я прошу очень трезво воспринимать панические заявления отдельных руководителей комитетов Верховной Рады Украины, отдельных представителей украинского правительства якобы о том, что с сентября месяца нечем финансировать воина, Вооруженные Силы", – призвал Порошенко.

"У нас "Единый марафон" 2 миллиарда – есть чем финансировать. У нас "большое разворование" в виде строительства дорог за прошлый год это было 43 миллиарда, сейчас это 17 миллиардов – есть чем финансировать. У нас позиции телеканала "Рада", так перераспределяющего смету Верховной Рады, чтобы угодить такому "Кинокиту", коррупционной организации – есть чем финансировать", – сказал Порошенко.

"Наша команда инициирует рассмотрение соответствующего законопроекта, предусматривающего, что все расходы, которые напрямую предусмотрены для финансирования Вооруженных Сил, в том числе доходы, получаемые государственным бюджетом в виде продажи военных облигаций, должны пойти в спецфонд и должны быть направлены исключительно на финансирование Сил обороны. Поступающие расходы по военному сбору должны идти исключительно в спецфонд и направлены на финансирование Сил обороны", – рассказал он.

Также в этот спецфонд предлагается привлечь расходы, изъятые у местных бюджетов в виде НДФЛ.

"Если и этих денег не хватит, правительство должно выйти с честным предложением секвестра. И не связанные с обороной и социальными выплатами расходы бюджета сконцентрировать для выполнения приоритетной задачи и эта задача есть сохранение украинского государства и финансирование украинских Вооруженных Сил", – отметил Порошенко.

"Мы, безусловно, настаиваем, чтобы источником повышения доходов государственного бюджета были соответствующие увеличение налогов на игорный бизнес, увеличение акцизов на табачные изделия, алкогольные изделия, потому что именно эти источники точно не приводят к ухудшению уровня жизни людей", – сказал он.

Пятый президент Украины назвал некомпетентными попытки властей повысить размер акцизов и военного сбора для ФЛП при продаже автомобилей и недвижимости.

"Это нужно остановить, потому что это приведет только к замораживанию инвестиционной, бизнес-деятельности в Украине", – сказал он.

"Наша позиция – единственная дискуссия, которая может быть – это налоги на потребление и никакие другие налоги, которые делают из украинской экономики пустыню и уничтожают украинский бизнес, точно недопустимы. Мы на сегодняшний день четко готовы сотрудничать, но в любом случае Украина не должна стать жертвой некомпетентности, жертвой коррупции", – резюмировал Порошенко.