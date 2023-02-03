''F-16 или Gripеn – это вопрос дискуссий'': Резников раскрыл детали переговоров с союзниками

Власти Украины ведут переговоры с лидерами западных государств о передаче для армии нашей страны тактической авиации. В частности, продолжается поиск платформы для предоставления Киеву современных истребителей.

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Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников на пресс-конференции с польским коллегой Мариушем Блащаком. Брифинг состоялся в пятницу, 3 февраля, детали сообщила пресс-служба украинского ведомства.

По словам Резникова, переговоры идут относительно американских F-16, а также шведских истребителей 4-го поколения JAS 39 Gripen.

"Что это будет: F-16 или Gripen – это вопрос дискуссий с партнерами стран НАТО", – подчеркнул министр.

Кроме того, глава Минобороны отметил, что украинская сторона также ведет переговоры с партнерами о получении средств поражения с дальностью от 150 км. По его словам, это крайне необходимо, учитывая данные о том, что российские оккупанты могут планировать новое наступление на Украину.

Резников отметил, что армия государства-агрессора вынесла за 120 км от линии фронта свои командные пункты, склады с вооружением и топливом. Враг решил уберечься от РСЗО HIMARS, которые доказали свою эффективность на поле боя.

"Мы обсуждаем с партнерами средства поражения дальностью 150 км. Тогда мы сможем в места концентрации врага наносить поражение и не дать пойти им в это наступление легкой прогулкой", – отметил министр.

Отметим, что 3 февраля США объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи. В него вошли так называемые "крылатые бомбы" GLSDB с радиусом действия 150 км. Кроме того, Вашингтон передаст противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы и обычные ракеты и ракеты большой дальности HIMARS.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Украина начала переговоры с партнерами по передаче самолетов и далекобойных ракет. В первую очередь, речь идет об истребителях F-16, но также не списываются со счетов и другие самолеты, такие как Gripen, Mirage и Rafale.

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