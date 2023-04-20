Жил в Мариуполе с опекунами: установлена личность подростка, которого "усыновила" Львова-Белова. Фото

Российская так называемая уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова незаконно усыновила 17-летнего украинца из разрушенного оккупантами Мариуполя. По данным журналистов, несовершеннолетнего зовут Филипп Головня.

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Он воспитывался опекунами, потому что его родная мама умерла в июне 2017 года, когда мальчику было 11 лет. Подросток проживал в Мариуполе вместе с бывшим мужем матери Сергеем Головней и его женой Ириной Калаталовой, узнал проект "Схемы" ("Радио Свобода").

Пропагандисты кричали, что несовершеннолетнего якобы бросили его украинские опекуны. Мол, они выкинули ему сумку с вещами и документы, сказав, что "теперь каждый сам за себя". Однако эта версия – ложь, уверен брат отчима мальчика и его учительница, с которыми удалось пообщаться журналистам.

Брат Сергея Головни отметил, что Филипп – подросток с характером, но отношения в семье были нормальные и выгнать несовершеннолетнего на улицу никто не мог.

"Сергей не мог его выгнать, поссориться немного могли, конечно. Более того, у него была жена Ира, которая к Филиппу относилась очень хорошо", – рассказал Виталий Головня.

Расследователи попытались выйти на связь с опекунами, но их телефоны были отключены или не отвечали. Возможно, пара осталась в Мариуполе, но точного подтверждения нет.

Учительница парня, которая попросила не называть ее имя, также отметила, что опекуны добросовестно выполняли свои обязанности, появлялись на родительском собрании и приходили в школу в случае необходимости. По ее словам, Филипп всегда был ухожен, накормлен и хорошо одет, а замечаний к попечителям у преподавателей не было.

Дом в Мариуполе, где жила семья до полномасштабного вторжения, находится по улице Зелинского, 30. Теперь он полуразрушен российскими оккупационными войсками и проживать там невозможно. Захватчики даже говорили, что его будут сносить, но потом передумали.

По данным "Схем", представители российского МЧС вывезли Филиппа Головню в оккупированный Донецк весной 2022 года. Возможно, некоторое время он находился в бывшей областной больнице им. Вишневского.

Документы, которые получили журналисты, свидетельствуют, что до 27 мая 2022 года Филиппа могли содержать в так называемом детском социальном центре в Донецке. Оттуда его вместе с по меньшей мере 30 другими детьми вывезли в Россию – в пансионат "Поляны" Одинцовского района Московской области. Там его нашла Львова-Белова, которая подозревается Международным уголовным судом в военном преступлении.

Филипп стал 10-м приемным ребенком российской омбудсменки. Уже в сентябре 2022 года подросток получил паспорт гражданина РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге (Нидерланды) выдал ордер на арест Владимира Путина, а также Марии Львовой-Беловой. Они подозреваются в причастности к принудительной депортации детей с оккупированных территорий Украины в РФ.

– Недавно власти России заявили о намерении отправить "на отдых" 26 тысяч детей, проживающих в Украине. 6 тысяч из них планируют вывезти на территорию страны-агрессора.

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