Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи на 400 млн евро

Финляндия направляет в Украину новый пакет военной помощи. Украина получит военную технику на 400 миллионов евро, соответствующее решение президент Финляндии Саули Ниинистё принял накануне, 19 января.

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Подробное содержание пакета на данный момент засекречено. Об этом со ссылкой на заявление министра обороны Мико Саволы сообщает финское издание yle.fi.

"Финляндия отправляет в Украину большой пакет оборонных грузов. Вчера президент Республики принял решение по этому вопросу на основании предложения правительства. Это 12-я поставка военной техники из Финляндии в Украину", - пишет издание.

Украина получит от Финляндии тяжелое вооружение и боеприпасы на сумму свыше 400 миллионов евро. Это рекордный пакет помощи от этой страны, ранее Финляндия потратила на помощь Украине порядка 190 миллионов евро.

"Финляндия поставляет Украине тяжелое вооружение и боеприпасы. Подробное содержание пакета не разглашается. Поддержка Украины также будет представлена ​​на встрече, организованной в пятницу в Рамштайне, Германия", – подчеркнули финские журналисты.

Напомним, 20 января США объявили новый масштабный пакет военной помощи Украине на сумму $2,5 млрд. В него войдут сотни бронеавтомобилей, снаряды, а также дополнительные боеприпасы NASAMS и ПВО Avenger, чтобы помочь Украине противостоять ряду угроз ближнего и среднего радиуса действия и укрепить эшелонированную противовоздушную оборону Украины.