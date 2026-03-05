Фокус на беспилотном оружии: в ВСУ масштабируют использование дронов и наземных роботов

Вооруженные силы Украины расширяют применение беспилотных систем и наземных роботизированных комплексов на фронте. Речь идет, в частности, о технологиях перехвата дронов и поддержке боевых подразделений на линии соприкосновения.

О новых подходах рассказали начальник Центрального управления инновационной деятельности ВСУ полковник Виталий Добрянский и офицер отдела взаимодействия с медиа управления связей с общественностью ГУК ВСУ майор Андрей Ковалев на брифинге в Укринформе. Добрянский отметил, что развитие технологий происходит во взаимодействии с Министерством цифровой трансформации и Министерством обороны.

"Мы плодотворно сотрудничаем с Министерством цифровой трансформации. Министерство обороны – это также наш главный орган. Сегодняшнее поле боя действительно имеет фокус на беспилотном оружии... мы меняем уровень технологий", – сказал он.

Развитие технологий

По словам Добрянского, развитие инноваций в Вооруженных силах сейчас сосредоточено на нескольких ключевых направлениях. Речь идет об усилении противовоздушной обороны, создании систем противодействия ударным беспилотникам и повышении автономности техники.

Военные объясняют, что часть идей, которые несколько лет назад обсуждались как перспективные разработки, уже работает на практике. Например, системы перехвата беспилотников теперь применяются не как отдельные эксперименты, а в рамках организованной системы.

"Что касается антишахедных решений: два года назад у нас было понимание, как это сделать. На сегодняшний день мы это уже делаем. Идеи на сегодня уже применяем. Вы знаете, что есть расчеты для перехвата, что они работают в системе применения. Это – не единичные решения", – сказал Добрянский.

Он добавил, что технологии постоянно совершенствуют. Цель, по его словам, проста – сохранять преимущество или хотя бы паритет с противником в сфере беспилотных систем.

Роботы на фронте

По словам представителей ВСУ, наземные роботизированные комплексы уже используют непосредственно на линии боевого соприкосновения. Они помогают подразделениям выполнять задачи, в частности во время штурмовых действий или эвакуации.

Майор Андрей Ковалев привел пример, который получил широкую огласку. По его словам, двое украинских военных должны были находиться на позициях около двух месяцев, но фактически оставались там значительно дольше. Эвакуацию удалось провести именно с помощью наземного роботизированного комплекса.

"И он не один в рядах Вооруженных сил, а уже их на вооружении достаточно много. Эта идея масштабируется", – сказал Ковалев.

Полковник Добрянский уточнил, что в течение последних 15 месяцев в Вооруженных силах произошло масштабирование подразделений, работающих с наземными роботизированными платформами. Одновременно совершенствуются подходы к их применению на поле боя.

Система перехвата

По словам Добрянского, система перехвата беспилотников сейчас состоит из нескольких элементов. Речь идет об информационных и локационных системах, подготовке операторов и технике, которая поставляется в войска на постоянной основе.

Он также отметил, что ВСУ рассматривают различные варианты применения наземных роботизированных платформ. В частности, речь идет и о боевых системах. Однако пока они преимущественно выполняют вспомогательные функции.

"Мы рассматриваем все варианты применения наземных роботизированных платформ, в том числе и боевые. Они еще не способны самостоятельно выполнять задачи", – пояснил он.

По словам Добрянского, российская армия также развивает это направление. Противник анализирует украинский опыт и ставит соответствующие задачи своему оборонно-промышленному комплексу по созданию подобных систем.

Ковалев добавил, что в Вооруженных силах Украины формируется собственная экосистема роботизированных комплексов. В этом процессе взаимодействуют конструкторы, производители и боевые подразделения.

"Конструкторы, разработчики, производители и непосредственно те боевые подразделения, которые будут применять эти роботизированные комплексы, между собой общаются и воспроизводят новую экосистему в Вооруженных силах Украины исключительно с целью – обороны Украины и победы Украины", – сказал он.

Добрянский также отметил, что военные прогнозируют в 2026 году рост угроз в киберпространстве и необходимость изменений в системе противовоздушной обороны. Кроме того, по результатам исследования трофейного вооружения фиксируется использование российскими войсками ракет производства азиатского региона.

"Однозначно будет проблематика в киберпространстве, противовоздушной обороне, то есть нам необходимо будет менять свои подходы", – подытожил он.

Как сообщал OBOZ.UA, новый тактический бронеавтомобиль "Варта-2" прошел кодификацию и официально был допущен к эксплуатации в Силах обороны Украины. Это современный специализированный транспорт класса MRAP, созданный с учетом боевого опыта и потребностей украинских военных.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!