Фонд Столара передал современные дроны Главному управлению разведки

Благотворительный фонд Вадима Столара в рамках проекта "++ для ВСУ" передал представителям Главного управления разведки Министерства обороны Украины современные высокотехнологичные дроны.

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Об этом говорится в сюжете Новости.LIVE

"Понятно, что наши военные, и в частности разведка, нуждаются в высокотехнологичном оборудовании. Фонд Вадима Столара продолжает помогать военным, и сегодня мы передаем очередные дроны для разведывательных операций именно представителям ГУР. Эти дроны оборудованы тремя камерами, включая тепловизионную, и я уверена, что эти дополнительные "глаза" помогут разведке еще более эффективно выполнять боевые задачи и спасут многие жизни", – прокомментировала передачу оборудования волонтер Фонда Наталья Приходько.

Она отметила, что передача дронов разведчикам является продолжением системной работы Благотворительного фонда Вадима Столара по поддержке военных.

"Нашим приоритетом остается максимальная помощь защитникам. Речь идет не только о таком оборудовании, которое передаем сегодня, но и о зимней экипировке, тепловизорах и т.д. Спектр помощи очень широк, ведь мы всегда стараемся реагировать на те запросы, которые поступают непосредственно от военных", – подчеркнула волонтер.

В свою очередь представитель Главного управления разведки, получавший дроны от волонтеров, отметил, что уже в ближайшее время аппараты будут работать на самых горячих участках фронта.

"Хотим от всей души поблагодарить Фонда Вадима Столара, который постоянно нам помогает и сейчас передал эти высокотехнологичные дроны. Думаю, уже дня через три они будут в горячих точках, где будут помогать нашей артиллерии, нашим разведчикам, спасать жизнь нашим спецназначенцам. Поэтому отдельно благодарю и от нашего спецподразделения – в том числе и лично Вадима Столара", – заявил представитель ГУР.

Благотворительный фонд Вадима Столара с начала масштабного вторжения помогает как гражданским в тылу, так и военным на фронте. Защитники получают от волонтеров разнообразную амуницию, средства защиты, дроны, тепловизоры, автомобильную технику – в частности, бронированную и оборудованную под медицинские нужды.

Фондом были переданы материально-технические средства и снаряжение:

– средства связи, наблюдения, квадрокоптеры и другая спецтехника – 262 единицы;

– военная одежда и дополнительная экипировка – 30910 единиц;

– бронированные транспортные средства – 21 единица.