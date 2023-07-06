Фонд Вадима Столара удовлетворил 550 заявок от защитников Украины в рамках проекта '++ для ВСУ'

Вадим Столар считает, что общественный сектор и волонтерское движение играют решающую роль в Украине во время полномасштабной войны. Он отмечает важность их тесного сотрудничества с Вооруженными силами в приближении Победы. В то же время, его Фонд продолжает поддерживать военных и реагировать на их просьбы о помощи, недавно удовлетворив очередные 550 запросов, пишет UNN.

Видео дня

Сегодня именно помощь защитникам является важнейшей задачей для благотворителей и волонтеров – Вадим Столар

Вадим Столар рассказал, что сначала, в 2020-2021 годах, его Фонд сосредотачивался на помощи больницам во время пандемии, но после 24 февраля 2022 ему пришлось изменить свой подход. В БФ расширили работу по поддержке гражданских лиц и добавили значительные проекты для помощи Вооруженным силам. Это, в конечном счете, привело к созданию инициативы под названием "++ для ВСУ", поскольку поддержка военных стала приоритетом для волонтеров и благотворителей.

Вадим Столар отметил, что в рамках инициативы "++ для ВСУ" только за последние дни выполнили 550 военных запросов, предоставив им 2200 комплектов снаряжения и одежды.

В целом с начала российского вторжения его Благотворительный фонд передал на нужды фронта:

- 39 310 единиц инструментов, спецодежды и снаряжения

- 30240 единиц изделий медицинского назначения

- 380 беспилотников, систем борьбы с дронами, тепловизоры, видеокамеры и другое высокотехнологичное оборудование

- 40 специальных автомобилей повышенной проходимости, бронеавтомобили и моторные лодки.

ГО и фонды помогают украинцам поддерживать ВСУ и друг друга, – Вадим Столар

Последние опросы показывают, что 61% украинцев вовлекаются в помощь Вооруженным силам и гражданскому населению. Среди них 10% вносят вклад собственным трудом, 31% оказывают финансовую поддержку, а 20% предлагают как денежную, так и материальную помощь. Вадим Столар подчеркивает, что объединения людей повышают эффективность этой помощи.

"Фонды и общественные объединения помогают гражданам самоорганизовываться для лучшей поддержки защитников и граждан, нуждающихся в помощи. Наш Фонд объединяет волонтеров, работающих в разных областях: от приготовления и фасовки продуктовых наборов до реализации социальных проектов. Другие организации сосредотачиваются на сборе средств на необходимые закупки, что позволяет быстро аккумулировать значительные суммы, как, например, Фонд Сергея Притулы", – констатировал Вадим Столар.