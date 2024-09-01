85 лет прошло с того дня, как началась Вторая мировая, а как вчера, только танки тогда шли с Запада, теперь же с Востока. Можно бесконечно долго повторять слова, приписываемые Уинстону Черчиллю: "Фашисты будущего будут называть себя антифашистами", они не потеряют свою актуальность и правдивость. Гитлер невольно помог Сталину в экспансии коммунизма по всему миру и Запад предпочел иметь дело с тоталитарным Советским Союзом, но не с фашистской Германией. Страны Восточной Европы оставались под "мягкой" советской оккупацией еще 45 лет после войны. Может быть на этот раз Путин также поможет Западу избавиться от агрессивной Российской империи и ее ядерных арсеналов?

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Кое-кто в России хочет и сегодня повторить то, что произошло 80 лет назад, однако это невозможно по одной простой причине – нынешняя Россия не имеет никакого отношения к победе над нацистской Германией в 1945 году и не потому, что страна победившая фашизм имела другое название, а потому что у нее было совершенно другое социально- политическое устройство. В той стране не было олигархов и владельцем "заводов, газет, пароходов" декларативно являлся народ, хотя на самом деле – ЦК КПСС и НКВД.

Сегодня мы наблюдаем безуспешные попытки руководства Украины найти пути мирного решения военного конфликта и прекращения войны. Вероятно, они напрочь забыли историю, – с Гитлером кто-то вел переговоры после 22 июня 1941 года? Что-то не припоминается. Ответ на вопрос: Хотят ли русские войны? давно найден: Хотят. Тогда о каком мире мы говорим? Высшее руководство ОП Украины и ряда других политических ведомств выглядят сказочниками и мечтателями, создавая какие-то миротворческие программы и собирая "саммиты мира". Все это пустое.

Формула мира на самом деле проста и очевидна: Война очень быстро прекратится тогда, когда воздушные тревоги будут звучать в Москве ровно столько же раз, как и в Киеве. С террористами и неонацистами не договариваются, их принуждают сдаться, чтобы сохранить их никчемную жизнь. Запад до сих пор не желает это принять и вынести Москве негласный приговор. Более того, там до сих пор не только пытаются, но и продолжают торговать с Россией через третьи страны. В этой связи хочется им напомнить исторический факт: последний эшелон с рудой ушел из Советского Союза в нацистскую Германию 21 июня 1941 года. Признание наличия в России неонацизма на основе 5 доказанных признаков и введение эмбарго на покупку нефти и газа обескровит российскую экономику за один год и заставит Кремль поднять белый флаг.

Ответственность за развязанную войну несет весь российский народ, а не только Путин и его окружение. Поэтому "крокодильи слезы" так называемых "лидеров российской оппозиции" надо оставить сушить им самим и не навязывать всему миру. Все, что Россия заслужила сегодня это 6-и метровую бетонную стену и 10-и метровый ров с водой вдоль всех ее границ. Никаких самолетов, поездов и автобусов ни туда, ни оттуда. Аминь.