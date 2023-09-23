'Формула мира Зеленского нереализуема': Лавров в ООН предложил Западу победить Россию на поле боя. Видео

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что заявленная президентом Украины Владимиром Зеленским формула мира абсолютно нереализуема. При этом он подчеркнул, что считает украинского гаранта целиком зависимым от своих "западных кураторов".

Очередную фантасмагорическую речь путинский чиновник толкнул на саммите Генассамблеи ООН. Он заявил, что Россия не станет идти на поводу у амбиций "киевского режима" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Все знают, что формула мира абсолютно нереализуема. Но в то же время утверждают, что нет другого пути к переговорам. И вообще надо победить Россию на поле боя. Вот, что мы слышим и конечно делаем выводы. Победить на поле боя, значит побеждайте на поле боя", – резюмировал Лавров.

Напомним, что формула мира для Украины, предложенная президентом Зеленским, в первую очередь, предполагает полный вывод войск РФ с украинских территорий, возвращение всех депортированных граждан, в том числе и детей, которые были незаконно усыновлены россиянами, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность.

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент Зеленский, выступая на саммите Генассамблеи, призвал исключить Россию из Совета Безопасности ООН. Он подчеркнул, что считает несправедливым то, что государство, развязавшее агрессивную войну против Украины, остается постоянным членом СБ ООН и пользуется правом вето.

Подобное предложение активно поддержала Австралия, указав, что Москва откровенно издевается над членами мирного собрания, продолжая кровопролитную войну в Украине.

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