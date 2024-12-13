Фотографировали объекты ПВО: в Харькове задержали несовершеннолетних, которые шпионили для ФСБ под видом квест-игры. Фото

Сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции Украины разоблачили в Харькове новую технологию российских спецслужб по втягиванию подростков в шпионаж в интересах РФ. Несовершеннолетних к работе на агрессора привлекали к "квест-играм", во время которых они собирали информацию о расположении средств ПВО Сил обороны, корректировали удары и совершали поджоги.

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В ходе спецоперации силовики с поличным задержали группу подростков, вовлеченных в противоправную деятельность, а также организатора одной из двух агентурных групп, действовавших автономно друг от друга. Подробности раскрыли в СБУ.

"Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили новую технологию российских спецслужб, которая заключается во вовлечении несовершеннолетних украинцев в преступную деятельность под видом "квест-игр". По итогам многоэтапной спецоперации в Харькове правоохранители задержали две агентурные группы ФСБ, которые состояли исключительно из детей 15 лет" и 16 лет. Несовершеннолетние выполняли вражеские задачи по проведению разведки, корректировке ударов и поджогам", – говорится в сообщении.

Для конспирации вражеские ячейки действовали отдельно друг от друга.

Технология, придуманная россиянами, заключалась в том, что привлеченные к "квест-игре" дети получали от ФСБ РФ геолокации, куда должны были добраться, сделать фото и видео нужного объекта и составить краткое описание местности.

"Полученные таким образом разведданные каждая из агентурных групп отправляла своему совместному куратору по ФСБ через анонимные чаты. В дальнейшем оккупанты использовали агентурные сведения для осуществления воздушных ударов по Харькову", – рассказали в СБУ.

Правоохранители задержали всех участников обеих групп, когда они фотографировали объекты ПВО, защищающие Харьков от воздушных ударов РФ.

"Также во время расследования была разоблачена еще одна задача российских агентов – поджоги трансформаторов, которые обеспечивают движение эшелонов ВСУ в направлении восточного фронта", – рассказали в Службе.

Организатор одной из групп задержан, он находится под стражей и может остаться за решеткой пожизненно: ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности других участников сети.

Также удалось установить личность "связного" агентурных групп ФСБ: им оказался сотрудник полиции Краснодарского края РФ, сотрудничающий с российской спецслужбой. Ему готовятся заочно сообщить о подозрении по той же статье, что и задержанному организатору группы.

Комплексные мероприятия проводились сотрудниками Главного управления внутренней безопасности и Департамента военной контрразведки СБУ при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры.

Напомним, накануне стало известно, что в Киевской области СБУ задержала злоумышленницу, которая требовала 1 млн грн у жены пленного защитника "Азовстали". За эту сумму мошенница обещала включение военного в списки на обмен и его возвращение домой.