FPV-дроны изменили правила современной войны, но и завели ее в тупик: что нужно сделать Украине, чтобы переломить ситуацию

В 2022 году применение fpv-дронов как средства поражения вражеской техники преобразило войну, полностью изменив ее концепцию, устоявшуюся на протяжении десятилетий. В 2023-м и вовсе говорили о "революции дронов". Но как показало время, изменив ход событий в моменте они в последствии скорее ввергли войну в стагнацию. Разобраться в причинах случившегося – задача этого материала.

От эпохи ПТРК к "рывку" fpv-дронов

Для полного понимания как это произошло, следует начать с первых дней полномасштабной войны.

Тогда, 24 февраля 2022 года, в Украину вторглась российская группировка в 180 тысяч личного состава на тысячах единицах бронированной техники. В количестве, значительно превышавшем потенциал ВСУ, причем поддерживаемой непрекращающимся артиллерийским огнем в формате огненного вала. Все это на тот момент усиливалось потенциалом складов и центров хранения по всей России с доставшейся по наследству от СССР техникой, исчисляемой тысячами единиц.

Главное задачей для Вооруженных сил Украины, обладавших меньшим ударным потенциалом и запасом прочности по технике, было остановить это продвижение нанесением сокрушительных потерь противнику в соответствующей категории. Задача выполнялась посредством применения комплексных мер. И это очень важное понятие – "комплексные меры", к сожалению, утратившее впоследствии свое значение из-за fpv-дронов, но об этом позже.

В противодействии российской технике применялись как аналогичные средства - для дуэльных боев, хотя это было крайне редким явлением, либо из засад, минирование, удары с воздуха авиацией, артиллерийские удары, применение широкого спектра противотанковых средств, таких как ПТРК "Стугна-П", "Javelin", NLAW. Это была золотое время, когда ПТРК "Стугна-П", "Javelin" и NLAW господствовали в социальных сетях на видео, фиксировавших удары по российской бронетехнике. Мудрено ли, средство стоимостью до $50 тыс уничтожало технику стоимость в пару-тройку миллионов долларов!

Но эпоха ПТРК очень быстро закончилась, хотя и подарила нам своих героев, самых результативных стрелков в истории применения этих средств, о которых известно не так много. Например, стрелка с позывным "Boston" – Героя Украины, который установил абсолютный мировой рекорд по количеству отстрелянных единиц танков и ББМ на единицу времени, не превзойденный до сих пор.

Тем не менее, куда более дешевое средство поражения в виде fpv-дронов, средней стоимостью в $500, стало и вправду решающим фактором на границе 2022 и 2023 годов. А непосредственно в 2023-ем и вовсе получило настолько культовый статус, что все попросту позабыли о других средствах поражения, а fpv-дронам стали приписывать буквально мифические свойства и потенциал. Но оправданно ли это? Двигаемся дальше.

Мифы и реальность

В самом начале полномасштабного вторжения РОВ в Украину fpv-дроны выполняли преимущественно функцию разведчиков, но примерно с весны они превратились в эрзац-бомбардировщики, которые скидывали на российскую бронированную технику боеприпасы, приводящие оную в небоеспособное состояние.

Некоторое время спустя fpv-дроны преобразились и стали все чаще применяться как средство разового поражения единицы техники. Особенно результативно это было, когда поражалась техника в движении, когда усложнялся процесс меткого сброса боеприпаса, да еще и с десантом.

Например, на БТР-82А, в и на броне которого находились российские штурмовики, охотился fpv-дрон за 500 долларов. Причем он не только уничтожал саму технику в сотни раз дороже, но и наносил совместимые и не совместимые с жизнью повреждения его десанту. Казалось бы, что может быть лучше?

Разумеется, все восхитились этим временным проявлением доминирования над противником – да настолько, что осенью 2023 года стали впервые звучать заявления о том, что fpv-дроны это современная артиллерия. А когда Конгресс США не смог оказать помощь Украине из-за действий Республиканской партии, то вера в это дешевое средство поражения возросла в десятки раз на фоне возникшего на рубеже 2023-2024 снарядного голода. Что и стало нашей самой большой ошибкой.

Ведь именно тогда российские оккупационные войска не только не снижали темпы производства классических средств поражения, но и наращивали. Помимо этого искали новых поставщиков, например – КНДР, а также возможности снижения эффективности fpv-дронов.

Некоторое время спустя это и произошло, но, к сожалению, даже когда снижение эффективности этих средств поражения становилось критически неприемлемым, особых изменений стратегии в действиях на поиск новых решений в Украине не проявлялось. Это вводило в особый ступор, поскольку намекало на стагнацию. Но отсутствие эволюции и дальновидности вполне могло быть объяснимо иными факторами, которые скорее можно было отнести не к глупости, а проявлению коррупционных элементов, личной выгоды адептов культа fpv-дронов. Что, в целом и привело к тому, что мы имеем сегодня, но об этом несколько позже.

"Fpv-дрон заменил артиллерию"

Этот тезис появился в 2023 году и крайне диссонировал у артиллеристов. Связано это было с тем, что среднестатистический fpv-дрон не компенсировал артиллерийскую артподготовку любой наступательной операции. И по степени самой же подготовки и достижения цели занимал до 10-15 минут как средство поражения, в то время как для артиллерийского выстрела достаточно было от десяти до десятков секунд – в зависимости от применяемой системы.

Кроме того, мало кто из сравнивающих fpv-дрон с артиллерией вспоминал такую презабавнейшую вещь как скорость полета. Сколько времени нужно fpv-дрону при скорости 50-150 км/ч преодолеть 20 километров, а сколько снаряду, например, 155-мм, скорость которого достигает 3 тыс км/ч? Я всегда удивлялся, как можно было сравнивать настолько разные средства поражения по функционалу и характеристикам? Но продолжим.

Огневой вал fpv-дронами? Интересно, как это будет реализовано с учетом всего вышеизложенного?

Но дело в том, что fpv-дрон стали называть заменой артиллерии в том числе и по экономическим показателям. Мол, это куда более дешевое средство поражения. И тут сложно спорить, ведь средняя стоимость базового fpv-дрона – $500. При том, что у выстрела для минометов 82-мм, производящихся в Украине, средняя стоимость составляет около 9 тыс грн, а у 120-мм около 20 тыс. грн. Правда, это обусловлено отсутствием серийного производства и массовых заказов, которые бы сократили стоимость боеприпасов в два и более раз.

Что же до ствольной артиллерии 155-мм, 152-мми 122-мм, вот сколько они стоят:

155-мм – стоимость снарядов этого калибра изначально составляла около $2 тыс. Но в последние годы из-за повышенного спроса и дефицита порохов (в том числе и сейчас) она может колебаться в диапазоне от $4 тыс. до $8 тыс. за единицу – в зависимости от страны-производителя. В Украине было налажено производство этих боеприпасов, и при заказе от миллиона их себестоимость могла составить около $1 тыс, но такого заказа нашим производителям не было оформлено, поскольку первоначальные партии выходят дороже чем в Европе. И это логично, ведь там серийное производство налажено, а у нас нет… Иными словами, чтобы наш боеприпас 155-мм стал конкурентоспособен, нужен заказ, а его как не было в нужном количестве, так и нет. Поэтому 155-мм выходит дороже fpv-дрона;

152-мм – в России стоимость производства единицы выстрела этого калибра обходится менее $1 тыс. В Украине также было налажено производство этих боеприпасов, но достаточного заказа из-за доминирующего нарратива превосходства fpv-дронов до сих пор как не было (для вывода его в состояние себестоимости около $500), так и нет. Fpv-дроны сделали их неактуальными и неинтересными. Миллион дронов звучит куда пафоснее, чем миллион 152-мм выстрелов;

122-мм – тут ситуация еще хуже, чем с 155-мм и 152-мм. Стоимость выстрела 122-мм составляла до 2022 года в среднем до $900, но по мере удорожания производства, дефицита порохов и прочих затрат она стала достигать $2 тыс. С учетом стоимости на грани с 152-мм делает этот боеприпас менее популярным, но по мере наличия большего количества систем, его применяющих, вынужденным для производства и применения. Но вынужденность это не понимание необходимости.

Как видим, если мы обговариваем экономическую компоненту, то fpv-дрон средней стоимостью $500 выглядит куда более выгодным средством поражения, нежели все артиллерийские средства… Но. Но действительно ли это так?

Во-первых, ни один fpv-дрон не может компенсировать то, что называется артподготовкой – как по темпу ведению огня, так и по количеству экипажей. По сути, позиция с расчетом операторов fpv-дронов – это около четырех человек. В свою очередь расчет одного орудия в артиллерийской батареи – также в среднем четыре человека в зависимости от типа орудия. Одно орудие в артиллерии совершает в среднем 6 (максимум 9-12) выстрелов в минуту, в то время как один расчет fpv-дронов в лучшем случае (в лучшем!!!) пуск одного средства с поражением противника – один раз в 10-15 минут.

Во-вторых, мы очень часто с вами говорим о том, что средняя стоимость fpv-дрона это $500, хотя сейчас дороже, но разве такой дрон это изначально средство поражения с боевой частью? Нет. Для своей боевой части должны откуда-то взять взрывчатое вещество. Интересно, откуда? Это манна небесная? Нет. Это ВВ, которое изымают в большинстве случаев из распиленных боеприпасов либо применяют готовые, такие как ПГ-7В/ВМ/ВС1 стоимостью около $700, что делает суммарную стоимость одного fpv-дрона уже $1 300! Либо берут взрывчатое вещество из артиллерийских снарядов и противотанковых мин типа ТМ-62 и т.д.

А теперь элементарная математика.

Средняя масса ВВ в такой боевой части для fpv-дрона составляет 0,5 кг. В то же самое время масса аммотола в 120-мм мине составляет 1,5 кг, 122-м артиллерийском снаряде - 3,6 кг, в 152-мм артиллерийском снаряде - 5,8 кг.

То есть, из одной 120-мм мины можно обеспечить 3 fpv-дрона взрывчатым веществом, из 122-мм артиллерийского снаряда - 7, а из 152-мм артиллерийского снаряда – около 11.

В-третьих – в 2022 и даже 2023 годах РОВ и вправду были не готовы к такому изменению правил войны, в виде fpv-дронов. Однако они очень быстро стали искать средства противодействия, среди которых оказалось превращение бронетехники в настоящие сараи – посредством нагромождения примитивных средств пассивной защиты в виде решеток, металлоконструкций и резинотканевых навесов, а в настоящее время ещё и РЭБ.

Если говорить о пассивных средствах защиты, то появившиеся в 2024 году первые танки-ангары привели наших операторов fpv-дронов в шок – как это пробивать? Прекрасно помню заметки операторов fpv-дронов в социальных сетях: что с ними делать? Хотя…

Хотя и так было понятно как – посредством ПТРК, остановкой противотанковыми заграждениями, в том числе минами ТМ-62 и артиллерийским огнем. Вот только если в 2023 году мы постоянно слышали про производство миллиона дронов, почему-то никто не говорил о производстве миллиона противотанковых мин либо миллиона снарядов. О последних заговорили только когда осенью 2023 г. Конгресс США в лице Республиканской партии заблокировал помощь Украине, вследствие чего возник артиллерийский голод.

К сожалению, именно в это время вместо культивации комплексного противодействия российской бронетехнике культивировалось именно значение fpv-дронов, которые уже тогда начинали утрачивать его из-за применения Россией своих систем РЭБ. Но странным образом этого никто старался не замечать… Интересно почему? Почему средству противодействия российской технике (такому, как банальная ТМ-62 стоимостью $100, а при массовом производстве и то меньше) вообще не уделялось внимания. Хотя на многих видео с уничтожением российской техники fpv-дронами была техника, обездвиженная противотанковыми средствами, а потом уже добита fpv-дроном! Причем не одним, но об этом позже…

Мина либо ПТРК технику останавливали, а fpv-дрон добивал. Но показывали чаще не подрыв на ТМ-62 или работу ПТРК Стугна-П, а именно удар fpv-дроном… Культивация продолжалась, но.

Но, с 2024 года РОВ стали массово применять не только нагромождения на технику дополнительной пассивной защиты, но и действительно рабочие версии РЭБ. На сегодняшний день российские оккупанты активно применяют такие средства, как:

- "Покров", комплекс для техники и позиций, с охватом площади до 2-3 км;

- "Волнорез", комплекс работающий по частотам 390-510 МГц и 750-1050 МГц;

- "Штора", система, подавляющая видео дрона, работающая на частотах 2.4/5.8 ГГц;

- "Серп", система, работающая на частотах 400-1300 МГц при охвате радиуса до 2 км;

- "Зонт", комплекс с радиусом 500 м, исключительно для прикрытия позиций;

- "Гроза", система работающая по частотам 840-960 МГц и др;

- "Пироед", комплекс, применяющийся для подавления дронов в радиусе до 1 км и т.д.

В течение 2024 г. сформировалась тенденция, вследствие которой примерно из 10 запущенных по цели дронов поражение достигалось примерно 2-3 единицами. При этом если речь шла о бронированной технике, то одного попадания было недостаточно.

То есть, для поражения одного ОБТ (танка) в среднем в настоящее время применяет около 10 fpv-дронов для полного его уничтожения. Или суммарно около $5 тыс. как стоимость самих дронов, так и взрывчатое вещество, изъятое либо из 3-х мин 120-мм – суммарно около 60 тыс грн, или полутора снарядов 122-мм -–суммарно более $1 500, или одного 152-мм стоимостью около тех же $1 500.

Но не забываем про то, что в большинстве случаев добивание техники совершается посредством ее остановки противотанковыми средствами или еще как минимум плюс $100.

Вот такой развернутый оказался третий пункт, который должен натолкнуть на мысль многих фанатов fpv-дронов, насколько это и вправду эффективное средство поражения в соотношении ТТХ и финансовых затрат, если оно все равно остается зависимым от противотанковых заграждений и наполнения взрывчатым веществом, берущимся из артиллерийского БК.

Но, к сожалению, чрезмерное и безграмотное превозношение fpv-дронов без интеграции их в классические огневые системы и искусственное доминирование значения привело к тому, что в 2025 году мы окунулись в глубочайший кризис на фронте, который не ощущается производителями этих средств, срывающих бриллиантовые звезды, но который на себе кровавой ношей ощущает линия боестолкновений.

Кризис fpv-дронов

В феврале 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за 2024-й год Украина произвела 2,2 миллиона fpv-дронов, а в 2025-ом будет ещё больше. Ведь мы можем производить до 8 миллионов, но не хватает финансирования. Очень интересное количество было озвучено президентом – интересно, почему именно восемь?

Также возникает логический вопрос: почему же при росте производства и применения Украиной fpv-дронов у РОВ снижаются потери, а количество захватываемых территорий, в сравнении с 2024 годом, растет?

Президент Украины не профессиональный военный и не аналитик, он пользуется той информацией, которую ему предоставляют. Вот только информация про доминирование fpv-дронов уже давно не актуальна, однако выгодна тем, кто на этом зарабатывает.

Еще в 2024 году я предупреждал, что Россия в 2025 году будет воевать преимущественно людским ресурсом с минимальным применением техники. РОВ будут давить людской массой, применяя свое основное преимущество – количество. Соответственно, Силы обороны Украины должны адаптироваться к новому формату боевых действий, ориентируясь на противопехотную оборону и истощение категории живой силы противника. Но этого не произошло.

Вместо комплексного подхода, необходимого для повышения показателей потерь противника в живой силе, мы продолжаем применять ту же тактику, что применялась тогда, когда на наши позиции двигались десятки единиц российской техники с сотнями десантников в и на броне, и которые разматывались роем дронов. Один дрон – уничтоженная единица бронетехники и с десяток 200-х и 300-х оккупантов.

Но это, как я выше упомянул, уже стало терять свою актуальность еще в 2023 году! То есть, процесс нашей стагнации и постепенной деградации – это полтора года потерянного времени.

Чем сейчас наступают/штурмуют РОВ? Три-четыре мотоциклиста, на перехват которых отправляются fpv-дроны в пропорции – один дрон уничтожает одну цель! То есть, не БТР-82А или БМП-2 с десятком тел на броне, а одного мотоциклиста. И это при условии, что дрон не будет подавлен РЭБ, а в большинстве случаев это так и происходит. То есть, если раньше мы тратили до 10 дронов на одну единицу бронированной техники, то сейчас до 10 дронов на мотоциклиста или электросамокатчика?

А теперь вернемся к заявлению президента про возможность производить до 8 миллионов fpv-дронов. Откуда именно такая установка производственных мощностей? Сложно сказать, но при условии того, что в зоне боевых действий находится около 700 тысяч российских войск, а на каждого оккупанта придется до 10 fpv-дронов, то вот вам и примерный расчет с запасом. Но не забываем, что для обеспечения такого количества fpv-дронов все равно необходимо взрывчатое вещество, которое откуда-то надо брать. То есть, 8 млн fpv-дронов это так или иначе аналог 3 млн 122-мм или 1 млн 152-мм боеприпасов.

Вот только эффект от точного удара 152-мм, особенно с кассетной боевой частью, что очень важно для нынешнего этапа войны, куда выше в сравнении с ударом прорвавшегося к цели через РЭБ одного из десятка fpv-дрона.

Что это, если не деградация? Но для тех, кто производит fpv-дроны, это прибыль и растущая выгода. А для РОВ это из-за недостающего огневого потенциала СОУ возможность прорываться там, где при иных условиях (например, возведении противопехотных заграждений в виде бесконечных полей колючей проволоки – ягозы, минирования, применения батальонной ствольной и реактивной артиллерии, особенно с кассетными БЧ, огневыми точками пулеметного и противотанкового типа, загромождениям по всем дорогам надолбы и т.д.) попросту бы умирали тысячи на гектар.

Увы, но чрезмерное внимание к fpv-дронам привело к тому, что было утрачено внимание ко всем остальным средствам противодействия врагу (мины, артиллерия, ПТРК и т.д.), что в свою очередь окунуло весь фронт в тотальную стагнацию и кризис. Вот к чему приводит создание мифов, которых в современной, динамичной войне не может быть по определению и любое доминантное средство таковым является временно.

Время fpv-дрон стало уходить еще в 2023 году, требуя интеграции их во все остальные рода войск и компиляции в соответствии с ними – каждым по отдельности. Но, к сожалению этого как не произошло, так и не происходит до сих пор, что ярко отражается на том, как РОВ, снижая среднестатистические показатели потерь людского ресурса, повышают показатели захватываемых территорий.

Кризис усугубляется и если мы вовремя не приступим к исправлению допущенных ошибок, то 2025-й год может стать (хотя, уже очевидно, что станет) хуже 2023 и 2024 гг. по количеству потерянных Украиной территорий, а 2026-й предвещает быть в войне переломным не для нас, а для врага.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".