FPV-дроны от сети АЗК 'БРСМ-Нефть' получили уже 17 подразделений защитников Украины

Благотворительный фонд сети АЗК "БРСМ-Нефть" собрал уже около 15 млн грн. С октября 2023 года все аккумулированные средства направляют исключительно на закупку FPV-дронов. Об этом MC.Today рассказал топ-менеджер "БРСМ-Нефть" Александр Мельничук.

Видео дня

Ежемесячно на сбор фонда Благо БРСМ продолжают донатить 190 тыс. человек. В настоящее время дроны от компании получают уже 17 подразделений, в том числе "Лють", "Стугна", "Альфа", "Артан", 3-я ОШБ и другие. Дроны на фронт отправляют еженедельно.

"У подразделений были разные пожелания по конфигурации этих дронов. Кто-то хотел с системой сброса, кто-то – с системой инициации. Кто просто хотел FPV-дроны, но чтобы они были определенного размера, с платой, которая работает на определенных частотах, – рассказывает Мельничук. – Мы связались с разными производителями и сейчас уже профессионально подходим к выбору дронов для каждого подразделения".

Деньги собирают клиенты сети – в мобильном приложении "BRSM Plus" можно выбрать процент своей персональной скидки на топливо, которое перечисляется на сбор автоматически. Подключаются сотрудники и поставщики компании. После старта сбора на FPV-дроны владелец торговой марки Андрей Биба стал удваивать, а иногда и утроить собранную сумму.

"Когда [подразделения] нам присылают видео, как дрон эффективно отработал, для нас это лучшее, что может вообще существовать. Значит, этот дрон стоимостью в $520–550 был эффективным и уничтожил технику, которая стоит в разы больше, а иногда стоимость достигает более $1 млн. А самое главное, что дроны позволяют сохранить жизнь наших ребят", – сказал Александр Мельничук.

Еще одно направление благотворительной помощи военным – бесплатное горючее для ВСУ и волонтеров: уже заправили 987 тыс. литрами горючего на общую сумму более 42,9 млн. грн. Военная часть, желающая получить такую помощь, должна направить официальное письмо в компанию. Сейчас в "БРСМ-Нефти" дорабатывают проект типа "подвешенной канистры", когда любой гражданский клиент сможет заплатить за заправку военных, которые заедут на АЗК позже.

В начале полномасштабной войны российские войска разрушили 14 заправок, хранилище сжиженного газа и нефтебазу "БРСМ-Нефти". Несмотря на это, уже в 2023 году компания вошла в тройку крупнейших в стране налогоплательщиков среди сетей автозаправок, уплатив в бюджет более 670,3 млн грн. На сегодняшний день более 390 сотрудников компании присоединились к обороне Украины.