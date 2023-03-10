Франция и Британия помогут Украине с контрнаступлением: Макрон на встрече с Сунаком пообещал еще более мощную поддержку Киева. Видео

Франция и Британия в ближайшей перспективе намерены помочь Украине начать контрнаступление. Страны будут совместно тренировать украинских морпехов, они также договорились сотрудничать по разработке систем ПВО, воздушного вооружения и дальнобойного оружия.

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Об этом заявили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Риши Сунак на совместной пресс-конференции в Париже.

"Наше желание в ближайшей перспективе - помочь Украине выстоять и начать контрнаступление, которое она желает вести. Мы разделяем тот же подход к анализу и ту же волю. Россия не может и не должна выиграть эту войну ", – заявил Макрон.

В то же время, премьер-министр Риши Сунак заявил, что и Великобритания, и Франция хотят, чтобы Украина выиграла в этой войне.

"Наша работа - сделать позицию Украины сильнее", – добавил он.

Британский премьер также сообщил о договоренности Франции и Великобритании обучать украинских морских пехотинцев, чтобы предоставить Украине "решающее преимущество на поле боя" и помочь выиграть войну.

"Мы будем тренировать украинских моряков, чтобы защитить Европу и дать возможность Украине выиграть эту войну", – заявил премьер Великобритании.

Сунак также отметил, что Великобритания и Франция договорились усилить сотрудничество в сфере разработки систем ПВО и дальнобойного оружия. По его словам, в течение десятилетий Лондон и Париж остаются одними из самых больших оборонных сил в мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры. Речь шла, в частности, о военной помощи Украине.

Британский премьер-министр Риши Сунак считает, что украинское государство в будущем станет членом НАТО, но над сближением Киева с Альянсом союзники должны работать уже сейчас. В частности, сейчас Киев нужно обеспечить вооружением.