Франция может направить несколько сотен военных инструкторов в Украину – Reuters

Франция может вскоре отправить военных инструкторов в Украину, несмотря на опасения некоторых союзников и критику со стороны РФ. О своем решении Париж может объявить на следующей неделе во время визита президента Украины Владимира Зеленского по случаю годовщины высадки в Нормандии.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на три дипломатических источника. По словам дипломатов, Париж надеется создать и возглавить коалицию стран, предлагающих такую ​​помощь военным усилиям Киева, хотя некоторые из его партнеров по ЕС опасаются, что это сделает прямой конфликт с РФ более вероятным.

Как рассказали два дипломата, Франция сначала направит некоторое количество персонала для оценки условий миссии, а затем – несколько сотен инструкторов.

Обучение будет сосредоточено на разминировании, поддержании работоспособности оборудования и технических знаний для военных самолетов, предоставленных Западом.

Париж также будет финансировать, вооружать и обучать украинскую моторизованную бригаду.

"Договоренности очень продвинуты, и мы можем ожидать чего-то на следующей неделе", – сказал один из источников.

Зеленский должен прибыть во Францию ​​6 июня, в 80-ю годовщину дня "Д", когда союзники высадились в Нормандии для вытеснения нацистов во время Второй мировой войны, напоминает Reuters.

На следующий день он проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Ранее Зеленский заявил, что подписал документы, позволяющие французским военным инструкторам в ближайшее время посещать украинские учебные центры.

Министерство обороны Украины в своих разъяснениях сообщило, что Киев с февраля проявлял интерес к проекту приема иностранных инструкторов. Российский диктатор Владимир Путин назвал присутствие регулярных французских военных в Украине "шагом к глобальному конфликту".

Франция подготовила около 10 тыс. украинских военных с начала полномасштабного вторжения, но делала это в рамках инициативы ЕС. По словам дипломатов, новая миссия не будет находиться под эгидой ЕС или НАТО.

Выступая после встречи с официальными лицами Германии на этой неделе, Макрон не исключил возможности отправки инструкторов. Минобороны Франции заявило, что обучение на украинской территории было одним из вопросов, обсуждавшихся с февраля.

"Как и все проекты, обсуждавшиеся тогда, этот вопрос продолжает оставаться предметом работы с украинцами, в частности, для понимания их точных потребностей", – говорится в сообщении.

В странах Балтии ранее заявляли, что могут присоединиться к инициативе Франции, говорится в материале Reuters.

"Литва готова присоединиться к коалиции, возглавляемой, например, Францией, которая будет обучать солдат на Украине", – заявил 20 мая министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис французскому телевидению LCI.

А министры обороны ЕС во вторник обсудили идею обучения украинских сил в Украине, но не пришли к общей позиции, заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Макрон заявил, что Зеленский примет участие в праздновании 80-летия высадки союзников в Нормандии. По словам Макрона, он планирует "очень конкретно обсудить, чтобы объявить" о дальнейшей помощи Украине. В то же время на мероприятие были приглашены и дипломаты от РФ, что вызвало возмущение в ряде стран.

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