Франция передаст Украине боевые самолеты Mirage 2000 и подготовит пилотов: Макрон назвал сроки

Франция передаст Украине многоцелевые самолеты-истребители Mirage 2000. Также страна-партнер будет обучать украинских пилотов.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время интервью на France 2 и TF1, пишет Le Figaro. Программа подготовки украинских пилотов стартует с 7 июня. Планируется, что ее завершат до конца 2024 года. Количество бортов, полученных Украиной, пока неизвестно, но по состоянию на 2023 год у Франции их было 12 единиц.

Лидер страны отметил, что Франция собирается также научить 4500 украинских солдат, снарядить их, научить защищать свою землю и сформировать "французскую бригаду".

"Франция помогает украинцам сопротивляться, но мы не хотим эскалации. Если говорить очень конкретно, то завтра во время моей встречи с Зеленским мы собираемся запустить новую форму сотрудничества, и мы собираемся поставить "Миражи 2000-5" и предложить обучение пилотов", – сказал французский лидер.

"Это французские боевые самолеты, которые позволят Украине защитить свою землю, свое воздушное пространство", – уточнил Макрон.

Также он выразил убеждение, что табу на отправку в Украину военных инструкторов быть не должно, хотя уточнил, что речь идет не о зоне боевых действий.

Что известно о Mirage 2000

Mirage 2000 – французский многоцелевой одномоторный истребитель четвертого поколения производства компании Dassault Aviation. Он был разработан в конце 1970-х годов как легкий истребитель для ВВС Франции. Позже он был превращен в ударные варианты Mirage 2000N и 2000D, усовершенствованный Mirage 2000-5 и несколько экспортных вариантов. Было построено более 600 самолетов, состоящих на вооружении девяти стран.

Украина получит либо Mirage 2000-5F, либо Mirage 2000-5 Mk 2. Mirage 2000-5F – первая значительная модернизация самолета. Оборудован многофункциональными дисплеями, современным интерфейсом "магазин-самолет" для использования капсул наведения и широкого спектра управляемого оружия класса "воздух-земля", а также модернизированным радаром для предоставления информации о наводке для ракет MICA.

Mirage 2000-5 Mk 2 – улучшенный вариант Mirage 2000-5 Mk 2. Имеет более совершенную РЛС RDY-2, новый многопроцессорный блок обработки данных, современные "стеклянные кабины".

В общем известно, что модификация самолетов Mirage 2000-5 изготавливалась в течение 1990-х – 2000-х годов. Борта могут оснащаться ракетами класса "воздух-воздух" семейства MICA, которые имеют комбинированное наведение и в зависимости от модификации могут иметь дальность действия до 60 км. Такие самолеты также могут использовать неуправляемые и управляемые авиабомбы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 6 июня президент Украины Владимир Зеленский прилетел во Францию для переговоров, а также участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Самолет приземлился в международном аэропорту Кан-Карпике.

– В Елисейском дворце заявили, что Франция возьмет на себя обязательство помочь Украине, поддержав наши местные органы власти и критическую инфраструктуру. Речь идет о сумме в 650 миллионов евро.

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