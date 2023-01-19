Франция рассматривает возможность передачи Украине танков Leclerc – Politico

Франция рассматривает возможность отправки в Украину собственных танков Leclerc. Это может ускорить положительное решение Германии относительно поставки нашему государству танков Leopard 2.

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Об этом изданию Politico сообщил французский чиновник. Он подчеркнул, что вопрос еще обсуждается.

"Вопрос сложный и еще не решен в Париже. Но мы думаем об этом. Посмотрим, что будет решено на совместном заседании кабинета министров Франции и Германии", – отметил чиновник.

AMX-56 Leclerc – французский современный основной боевой танк (ОБТ). Создан концерном GIAT в 1980-е годы. Серийное производство начато в 1992 году. На 2021 год на вооружении Франции состояли 222 танка этого типа.

Основным оружием Леклерка является 120-мм гладкоствольная пушка модели CN-120-26, с длиной ствола 52 калибра (6240 мм), снабженная автоматом заряжания и стабилизированная в двух плоскостях. В конструкцию башни также заложен запас для возможности установки перспективных танковых орудий калибра 140 мм.

Напомним: на Давосском экономическом форуме канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна является одним из крупнейших союзников Украины в борьбе с агрессией РФ, однако так и не ответил, предоставит ли она Киеву боевые танки Leopard 2. Он лишь повторил, что нужно избежать втягивания НАТО и его членов в прямую войну с Россией.

Отметим, что в последнее время на канцлера Германии растет давление со стороны внешних партнеров и внутри его правительства по поводу необходимости предоставления Украине боевых танков на этом этапе войны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре с американским лидером Джо Байденом выдвинул условие для передачи немецких танков Leopard 2 Украине. В частности, заявил, что это возможно, если Вашингтон также примет решение о поставках своих танков Abrams;

– в США ответили, что каждая страна должна принимать собственное решение о помощи в сфере безопасности Украины, где идет война. Также в Белом Доме подчеркнули, что приветствуют решение Германии и Британии о предоставлении военной техники и вооружения ВСУ.

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