Французский телеканал незаконно посетил оккупированные территории: в МИД Украины отреагировали

Французский телеканал TF1 попал в скандал, сняв репортаж с позиций российских военных на оккупированных территориях Украины. В Министерстве иностранных дел сообщили, что работники TF1 попали туда незаконно.

Видео дня

Скандальный сюжет телеканал опубликовал 15 июня на своем канале в YouTube. Видео французских журналистов содержит кадры пути к вражеским позициям, блиндажи захватчиков, а также их комментарии о ситуации с боеприпасами и беспилотниками (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Один из оккупантов рассказал, как они применяют все это оружие против Украины.

А французский журналист, комментировавший сюжет за кадром, не упомянул о том, кто является агрессором в войне. В материале говорится, что оккупанты долго готовились к контрнаступлению Украины, потому что они "не дураки".

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что TF1 нарушил законы Украины, а его сюжет "достигает нового дна журналистики".

"Сообщение TF1 о том, что российские войска уничтожают новые города на оккупированных территориях Украины, достигает нового дна журналистики. Они рекламируют так называемое могущество российской армии. Это позорит погибших. Кроме того, TF1 посещал оккупированные территории, нарушая законы Украины", – подчеркнул дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В эфире всеукраинского телемарафона показали, как оккупанты спасают людей на Херсонщине. "Куратор" телемарафона Владислав Матяш попытался оправдаться и пообещал увольнения.

– Украинская певица Слава Каминская попала в скандал из-за русского языка, после того как прокомментировала новость о том, что в Кременчуге на концерте Макса Барских вызвали полицию за исполнение песен на языке страны-агрессора.