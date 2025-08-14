Frontline Industry: NAUDI выпустила англоязычный журнал об украинском и мировом оружии

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) презентовала первый англоязычный журнал Frontline Industry, посвященный украинскому и мировому оборонно-промышленному комплексу, инновациям в сфере вооружений и технологий военного и двойного назначения.

Об этом сообщает пресс-служба NAUDI.

В журнале анализируют тенденции международного рынка, представляют передовые разработки украинских предприятий, а также определяют перспективы развития отрасли как в Украине, так и в мире.

Англоязычный формат позволяет презентовать украинские технологии и производителей иностранным партнерам, демонстрируя конкурентоспособность и боевой опыт отечественных решений.

"Победа Украины невозможна без сильной армии, а сильная армия – без мощного военно-промышленного комплекса. Мы должны говорить с партнерами не только на уровне президентов и премьеров, но и на уровне производителей. Frontline Industry станет дополнительным инструментом для коммуникации и синергии, которая усилит нас и наших союзников", – отметил председатель NAUDI Сергей Пашинский.

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак назвал украинский ОПК сегодня уникальным сочетанием инноваций и боевого опыта. Поэтому журнал позволит иностранным партнерам увидеть Украину как производителя, создающего решения мирового уровня.

В NAUDI отметили, что Frontline Industry может стать площадкой для демонстрации потенциала украинского ОПК и продвижения решений на международные рынки, что позволит укрепить позиции украинского ВПК в мире.