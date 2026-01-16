Фронтовая логистика 2026: робот ВСУ, который вез провизию для пограничников, попутно уничтожил российский воздушный дрон. Видео

Государственная пограничная служба Украины показала работу наземного роботизированного комплекса во время логистической операции на Константиновском направлении. Событие произошло во время доставки провизии для украинских пограничников, когда на маршруте появился вражеский беспилотник.

Видео операции опубликовала ГПСУ на своей официальной Facebook-странице. В подписи к записи пограничники отметили, что это пример современной беспилотной логистики непосредственно в зоне боевых действий.

Роботизированный комплекс двигался по определенному маршруту и нес груз для подразделений, держащих оборону в районе Константиновки. В определенный момент оператор обнаружил российский воздушный дрон и уничтожил его, после чего миссия была продолжена.

В сообщении говорится: "Так выглядит беспилотная логистика в Константиновке. Роботизированный комплекс везет провизию для пограничников и просто во время маршрута уничтожает вражеский воздушный дрон".

На обнародованных кадрах видно движение наземного роботизированного комплекса по открытому участку местности. Он перевозит груз, предназначенный для украинских военных, которые обороняют город. Ситуация меняется за считанные секунды, когда над маршрутом появляется вражеский дрон.

Оператор реагирует сразу. Воздушную цель поражают дистанционно, без привлечения личного состава на месте. После этого комплекс, без остановки и корректировки маршрута, продолжает движение к точке назначения.

Наземный роботизированный комплекс работал в боевых условиях и выполнил сразу две задачи. Первое – доставка провизии для пограничников, которые держат оборону Константиновки. Второе – уничтожение вражеского воздушного дрона, который мог корректировать огонь или вести разведку.

После поражения беспилотника комплекс безопасно добрался до позиций украинских военных. В ГПСУ отметили, что груз доставили в полном объеме, без потерь и повреждений, а операция завершилась успешно.

