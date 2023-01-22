Гайдай спрогнозировал побег захватчиков из Северодонецка: названо условие

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай убежден, что в захваченном Северодонецке повторится сценарий Херсона. Российские войска побегут оттуда столь же поспешно, когда Силам обороны удастся деоккупировать Кременную.

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Уже оттуда украинские защитники могут напрямую выйти на Северодонецк, оккупанты задерживаться не станут. Такую мысль руководитель региона высказал в эфире телемарафона UA Разом.

"Мы видели, как они убегали из Херсона, конечно это не было просто, это была сложная четко спланированная операция. Но было созданы условия: или они все гибнут, или убегают. То же самое мы видели в Лимане, между выбором смерти, сдачи в плен или побега, мы помним, что они выбрали", – указал Гайдай.

Он напомнил зрителям, что Северодонецк – небольшой город квадратной формы, который расположен на равнине. Если войска той или иной стороны подходят с Рубежного, то он фактически оказывается в окружении.

"Я уверен, – вы видели, какая мотивация у россиян, какие они вояки – они побегут из города, когда наши защитники подойдут в упор к нему", – заключил глава ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно подконтрольном россиянам Северодонецке смертность среди местного населения выросла примерно в пять раз. При этом оккупанты пытаются такие данные скрывать.

В сеть попали кадры "русского мира", который полностью преобразил Северодонецк с лета 2022 года. Город превратился в сплошные руины, люди сутками сидят без света и других благ цивилизации.