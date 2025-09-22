Гана, Камерун, Ирак и не только: появились новые данные о вербовке Россией иностранцев на войну против Украины

В 2025 году Россия продолжает активно привлекать иностранцев для участия в войне против Украины. Среди завербованных – сотни граждан из Африки, Ближнего Востока и других регионов мира.

Об этом свидетельствуют новые данные, опубликованные в Telegram-канале "Хочу жить". Завербованные иностранцы подписали контракты с ВС РФ в 2025 году.

Среди подписантов контрактов с Вооруженными силами РФ – 147 граждан Ганы, 124 – Камеруна, 85 – Ирака, 60 – Египта, 49 – Йемена. Всего в 2025 году в российскую армию был завербован 771 иностранец из 52 государств.

Самыми молодыми участниками стали двое 18-летних граждан Камеруна, а самым старшим – 64-летний мужчина из Албании.

Россия вербует немало бедных людей из стран третьего мира

Особое внимание обращает масштабное привлечение африканцев . В этом году 507 граждан африканских государств подписали контракты с российскими военными. Больше всего из таких стран, как Гана, Камерун, Египет, а также Мали, Кения и Того.

Эксперты отмечают, что Россия фактически поставила вербовку на поток, используя бедность и уязвимость населения третьих стран.

"География и размах поражают. Российские вербовщики буквально поставили процесс на поток и завозят все больше бедноты из стран третьего мира, в частности из Африки. Согласно данным, оказавшимся в нашем распоряжении, именно страны Африки являются одними из лидеров в поставках "пушечного мяса" для российской армии: в этом году было завербовано 507 представителей "черного континента". Среди них большинство из уже упомянутых Ганы, Камеруна, Египта, а также Мали, Кении и Того", – говорится в сообщении.

Индия остановила вербовку своих граждан

Символичен показатель Индии – только один гражданин этой страны оказался среди завербованных в 2025 году. Напомним, еще летом 2024-го премьер-министр Индии Нарендра Моди требовал от Москвы освободить индийских граждан из рядов российской армии и прекратить вербовку. После этого случаев массового привлечения граждан Индии не зафиксировано.

"Как видим, при желании власти государств-"доноров" вполне могут остановить преступную отправку своих граждан на убой в чужую страну. К этому мы и призываем их и все мировое сообщество", – подчеркнули представители проекта "Хочу жить".

Как сообщал OBOZ.UA, в России нет проблем с набором в армию. По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, до конца 2025 года противник может полностью выполнить план по рекрутингу.

