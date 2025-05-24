Гарантии безопасности и уступки: аналитики назвали варианты завершения войны в Украине

Аналитики одного из крупнейших банков мира JPMorgan Chase представили свои прогнозы о российско-украинской войне на ближайшее время. Эксперты акцентировали внимание на необходимости предоставления Украине гарантий безопасности.

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Также аналитики выяснили, на какие уступки могут пойти Украина и Россия, чтобы приблизить окончание конфликта. Об этом говорится в соответствующем отчете JPMorgan.

По мнению аналитиков инвестиционного банка, российско-украинская война вошла в завершающую фазу и может окончательно прекратиться уже до конца второго квартала 2025 года. При этом эксперты предупреждают, что речь идет не об установлении справедливого и продолжительного мира, а лишь о заморозке конфликта, в рамках которого каждая из сторон согласится на частичные уступки.

В то же время в JPMorgan подчеркнули, что в случае, если Украине не получит реальных гарантий безопасности, будущее страны может напоминать путь Грузии. Речь идет, в частности, о растущем влиянии РФ, постепенной эрозии демократии и угасании евроатлантической интеграции.

Аналитики считают, что при таком варианте ситуация будет оставаться нестабильной для Украины. Это может привести к тому, что через несколько циклом смены власти в Украине усилится влияние Кремля, и страна может в конечном итоге снова оказаться в орбите влияния РФ.

На данном этапе в JPMorgan заявили, что Украина фактически может повторить судьбу Грузии с вероятностью 50%. Кроме так называемого "грузинского сценария" аналитики допускают завершение активной фазы войны еще несколькими путями.

В частности, в JPMorgan заявили, что по "белорусскому сценарию", которому эксперты предоставляют 15% вероятности, Украине придется капитулировать, что фактически означает превращение Украины в вассальную территорию для России.

Согласно "южнокорейскому сценарию" (15% вероятности) ситуация в Украине приобретет стабильный характер, однако членство страны в НАТО не предвидится. В данном варианте, по мнению экспертов JPMorgan, Украина сохранит контроль над 80% территории страны, и будет иметь определенную поддержку со стороны США.

В то же время "израильский сценарий" (20% вероятности) предполагает стабильную поддержку Украины со стороны Запада и продолжение боевых действий, хотя присутствия значительного иностранного контингента не будет.

При таком раскладе Украина получит существенные возможности для укрепления своей обороноспособности, модернизации армии и обретет собственные "сдерживающие факторы". Этот сценарий эксперты JPMorgan Chase назвали "неплохим".

В целом аналитики JPMorgan уверены, что сейчас и Россия, и Украина находятся на грани истощения. При условиях, когда Европа сталкивается с дефицитом вооружения, а у США снижается политическая воля к поддержке, Киев, вероятно, будет вынужден согласиться на соглашение, которое приостановит боевые действия, но не принесет прочного мира. Эксперты подчеркнули, что Москве при нынешний потерях и темпах наступления понадобиться минимум 118 лет, чтобы захватить всю территорию Украины. Поэтом Кремль будет заинтересован в договоренностях, которые позволят РФ сохранить лицо и оставят шанс на реализацию стратегической цели ‒ установление контроля над Украиной.

Аналитики констатировали, что прочность любого урегулирования будет зависеть от того, насколько диктатор РФ Владимир Путин будет удовлетворен уступками Украины и Запада, а также от того, какие гарантии безопасности получит Украина. Киев, в частности, будет обращать внимание на то, достаточны ли эти гарантии для сдерживания дальнейшей российский агрессии и позволят ли она стране уверенно восстанавливаться. При чем в JPMorgan предупредили, что чем слабее будут гарантии безопасности, тем больше уступок придется принять Украине – нейтралитет, демилитаризация, разоружение, потеря территорий и риск вернуться к боевым действиям.

Напомним, власти страны-агрессора России в своих предложениях для так называемого меморандума о возможном прекращении боевых действий против Украины будут вынуждены показать истинные намерения относительно войны. Для Кремля это станет тестом, хотя там и пытаются затягивать время.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Андрей Сибига сказал, что предстоящая встреча президента Владимира Зеленского и российского диктатора Путина может быть в расширенном формате. Украина хотела бы, чтобы к ней присоединился президент США Дональд Трамп и настаивает на присутствии европейской стороны.

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