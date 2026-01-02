После месяцев переговоров, Соединенные Штаты и Украина, похоже, сходятся вокруг ряда принципов, которые могут стать основой для окончательного мирного соглашения с Россией. Основой предложенного соглашения, похоже, является идея о том, что Украина откажется от территории в противоречивом регионе Донбасс в обмен на надежные гарантии безопасности США, которые будут гарантировать, что Россия никогда больше не нападет на Украину, пишет Филип Х.Гордон для NYT.

Такий підхід був би зрозумілим, оскільки президенту України Володимиру Зеленському знадобився б якийсь спосіб виправдати свою готовність піти на жертву, проти якої виступає більшість його народу. Але він також стратегічно помилковий з тієї простої причини, що будь-які гарантії безпеки, надані президентом Трампом, не будуть навіть віддалено переконливими. Щоб справді забезпечити свою безпеку, Україні було б набагато краще вимагати конкретних внесків у свою здатність захищатися, ніж гарантій безпеки, в які ніхто — і, звичайно ж, не президент Росії Володимир Путін — ніколи не повірить.

Сумніви щодо готовності Трампа дотримуватися гарантій безпеки США для України починаються з того факту, що, незважаючи на періодичні погрози зробити це, він ніколи не виявляв найменшої готовності безпосередньо протистояти Росії Путіна, звичайно ж, не військово. Навпаки, протягом останнього року на посаді президента Трамп значно скоротив військову та фінансову підтримку США Україні, прийняв російський наратив про війну, абсурдно звинувачуючи Україну в тому, що вона її розпочала, та неодноразово висував перспективу посилення економічної співпраці між США та Росією. Якщо Україна не може покладатися на Трампа навіть у наданні допомоги, поки вона є об'єктом прямого вторгнення та агресії, важко уявити, що він це зробить, не кажучи вже про військову конфронтацію з Росією, за якоїсь меншої непередбачуваності лише через номінальне зобов'язання.

Також немає підстав вважати, що запис такого зобов'язання на папері щось змінить для Трампа, і не лише через його довгу історію нібито невиконання контрактів як бізнесмена та відмови від минулих угод або спроб їх перегляду як президента. Трамп неодноразово заявляв, що навіть оборонна гарантія НАТО за статтею 5, яку Сенат схвалив як договір, застосовується, на його думку, лише за умови, що союзники сплачують свої "рахунки". Він заявив, що підтримуватиме росіян "робити все, що їм заманеться" з членом НАТО, якого він вважає порушником, і що значення статті 5 "залежить від вашого тлумачення" — не зовсім категорична заява про союзницьку солідарність.

У проекті угоди, який Сполучені Штати обговорили з українськими посадовцями, умови нової гарантії безпеки будуть застосовуватися лише у разі "значного, навмисного та тривалого" збройного нападу з боку Росії. Такі застереження дозволяють Трампу уникнути виконання гарантій, якщо він вважатиме новий напад незначним, випадковим або тимчасовим. Дійсно, готовність Трампа повірити Путіну на слово цього тижня про те, що Україна напала на одну з резиденцій Путіна (що, за словами України, було повною вигадкою), віщує те, що може статися в майбутньому: Росія вигадує привід для відновлення застосування сили проти України, а Трамп використовує цей привід як виправдання, щоб не підтримувати Україну. Заява Трампа у вересні про те, що вторгнення російських безпілотників до Польщі "могло бути помилкою", була ще одним прикладом того, як легко йому було б знайти спосіб уникнути виконання зобов'язань щодо безпеки перед Україною.

З огляду на ці реалії, Зеленський був би наївним та недбалим, якби проміняв цінну стратегічну територію на таку сумнівну гарантію. Натомість, йому слід зосередити свої цілі за столом переговорів на матеріальних активах, які допомогли б Україні з реальною обороною та стримували б Росію набагато більше, ніж паперова обіцянка.

Елементи такого пакету можуть включати доступ до заморожених російських суверенних активів на суму понад 200 мільярдів доларів, що зберігаються переважно в Європі, Сполучених Штатах та Японії. Європейський Союз, який зберігає більшу частину готівки, неохоче переказує її Україні, але, найімовірніше, зробить це, якби це означало припинення війни.

Зеленський також повинен прагнути отримати новий великий пакет озброєнь США, включаючи Patriot та інші системи ППО, ракети далекого радіуса дії, винищувачі F-16, боєприпаси та артилерію. Частина цієї зброї може бути профінансована російськими активами, частина – європейцями та іншими країнами; частина може бути надана з існуючих американських запасів за допомогою спеціальних президентських повноважень; а частина – якби пан Трамп дав зелене світло – могла б фінансуватися Конгресом.

Ще одним конкретним елементом, ціннішим за гарантію безпеки, був би український контроль над Запорізькою атомною електростанцією, яку Росія захопила. Якщо її повернуть Україні в рамках територіального компромісу, станція може бути спільно керуватися Сполученими Штатами та Україною, як запропонував Зеленський, забезпечуючи надійну енергію для гірничодобувних проектів, які могли б генерувати прибуток як для Сполучених Штатів, так і для України, допомагати фінансувати реконструкцію та переозброєння, і навіть відкуповуватися від Росії електроенергією.

Зрештою, президент України повинен зробити інвестиції США пріоритетом. Присутність американських фірм та персоналу не лише забезпечить поштовх українській економіці та можливості для американської промисловості, але й надасть Сполученим Штатам додаткову, суттєву частку в майбутній стабільності та процвітанні України, а також забезпечить додаткове стримування проти Росії.

Жоден із цих кроків не повинен бути недосяжним, якщо Україна зробить їх передумовою для будь-якої мирної угоди, і якщо Трамп розглядатиме їх як шлях до завершення війни, якої він справедливо прагне. Вони також не повинні бути неможливими для Росії, якщо вони пов'язані зі значною територіальною поступкою, на яку Росія могла б претендувати як на задоволення своєї головної воєнної мети. Трамп також повинен чітко дати зрозуміти, що неприйняття таких умов означатиме подальші втрати Росії на полі бою та збереження санкцій, які завдали шкоди російській економіці.

Невпинна зосередженість Зеленського на отриманні конкретних гарантій безпеки є зрозумілою, але зрештою виявиться марною і, можливо, навіть небезпечною. Йому ще не пізно змінити свій підхід. Як визнав Трамп минулими вихідними, деталі гарантій безпеки ще далекі від остаточного узгодження, і в нього немає термінів для укладення угоди. Умови угоди, безсумнівно, знову зміняться, щойно Росія візьме участь.

У міру продовження переговорів Зеленському слід зосередитися на кроках, які дійсно допоможуть стримати майбутню російську агресію, а не на обіцянках порожніх гарантій безпеки США.

