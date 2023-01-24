''Гауляйтером'' оккупированного Мариуполя был назначен предатель Украины, который перешел на сторону РФ в 2014 году

Во временно оккупированном Мариуполе россияне сменили "гауляйтера". Вместо предателя Константина Иващенко, перешедшего на сторону оккупантов после начала полномасштабного вторжения, захватчики поставили более "опытного" коллаборанта – бывшего правоохранителя Олега Моргуна.

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Предатель перешел на сторону оккупантов еще в 2014 году, он возглавлял "администрации" оккупированного Новоазовского района, а впоследствии – Ясиноватой. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Вместо Кости "трупожера" Иващенко на должность главы оккупационной администрации Мариуполя назначен гауляйтер Новоазовского района Олег Моргун. Олег Моргун – полицейский-предатель, который в 2014 году уже после освобождения Мариуполя перешел на сторону оккупантов", – написал он.

По данным Андрющенко, судьба Иващенко, который до полномасштабного вторжения России был депутатом Мариупольского горсовета от "ОПЗЖ", сейчас под вопросом.

"Иващенко срочно спрятали в Донецке в госпитале для элиты, который обустроен на бывшей базе "Шахтера" неподалеку от парка Щербакова. Его судьбу будут решать завтра. Это выглядит как окончательное отстранение от руководства городом всей группы Саблина-Иванова и полноценная замена по контролю за финпотоками. Это странным образом (на самом деле нет) совпало с полноценным запуском работы ФСБ России вместо "мгб днр" на территории Донецкой области", – отметил Андрющенко.

Новоназначенный гауляйтер с апреля 2015 внесен в базу "Миротворца".

В 2015 году тогдашний глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин рассказывал, что предатель невольно помог задержать двух преступников из так называемой "ДНР", а также передал данные относительно известной в Донецкой области банды Чечена.

"Того Моргуна, украинского правоохранителя, я знал как и. о. начальника Мариупольской милиции, с июня по июль 2014 года. Именно он передал нам первоначальные данные о банде Чечена, именно он, как теперь выходит, создавал видимость "бурной помощи" в задержании бандитов в первые дни после зачистки города 11 июня 2014 года. Именно он, скорее бессознательно, помогал мне задерживать преступников "ДНР" – Наталью Грузденко и Александра Шахаева, оказывавших активное вооруженное сопротивление в центре Мариуполя, отстреливаясь до последнего патрона. Шахаев бросил в нас гранату, которая, к моему счастью, не взорвалась", – заявлял Аброськин в октябре 2015-го.

Он также рассказал, что Моргун притворялся патриотом – пока не пошел на службу к захватчикам.

"В личных разговорах [Моргун] крайне негативно отзывался о бандитах ДНР, неоднократно заявлял, что никогда не предаст Украину. Невольно вспомнил тогдашние слова Олега Моргуна, и. о. начальника милиции, после очередного предоставления им комментария для СМИ после зачистки города: "Я здесь такого уже наговорил за эти дни, что меня уже там, в ДНР, не примут". Как оказалось, "там" ждали и приняли своего "хероя", – замечал Аброськин осенью 2015-го.

Еще тогда Моргун был объявлен в розыск, а материалы уголовного дела в отношении него были переданы в суд. Сам же предатель начал строить "карьеру" в оккупационных органах "власти" в оккупированной части Донетчины.

Как отметил журналист Денис Казанский, "увольнение" Иващенко может быть связано с его конфликтом с кадыровцами, этот конфликт для экс-гауляйтера не ограничился "отставкой".

"Гауляйтера Мариуполя Константина Иващенко сняли с должности, после чего его внезапно госпитализировали. С мест сообщают, что Иващенко где-то насолил кадыровцам, которые "движуют" в городе, в результате чего с ним провели беседу, закончившуюся телесными повреждениями средней тяжести. Теперь в Мариуполе будет другой гауляйтер", – написал Казанский.

Андрющенко также рассказал о других "кадровых" изменениях среди ставленников российских кураторов в оккупированном Мариуполе – депутата Госдумы России Дмитрия Саблина и бывшего депутата городского совета от Партии Регионов Петра Иванова, которые продвигали, в частности, Иващенко.

"Судьба других предателей группы Саблина–Иванова под вопросом, но. Бывший первый заместитель и единственный мозг команды мраzоты Храмышев сейчас обеспечил себе безопасность, возглавив подразделение "Единой России" в Мариуполе и приблизившись к реальному руководителю городом – россиянину- "оленеводу" (бывшему первому заместителю председателя Республики Якутия Дмитрию Бердникову .– Ред.). Также наши источники говорят, что другая мраzота – бизнесмен Тернавский, который уже без мыла влез в ж*пу оленевода вместе с Храмышевым и имеет хорошие отношения с Моргуном еще с прошлого, тоже готовит себе кресло", – очертил ситуацию во "власти" временно оккупированного Россией Мариуполя Андрющенко.

Единственным следствием "смены власти" он прогнозирует усиление "мобилизации" и отсутствие каких-либо действий по помощи горожанам, замерзающим в своих квартирах без отопления.

"А что мариупольцам? Определенные изменения они почувствуют. Если считать обеспечение мобилизации изменениями. Что касается холодомора – увы, вряд ли. Даже если воровать станут меньше. Так что запасаемся попкорном. Шоу "пауки в банке" только стартовало и обещает быть очень интересным", – резюмировал Андрющенко.

Напомним, ранее стало известно, что в Мариуполе оккупанты снесли более 50 многоэтажек, на очереди еще 1000.

В части зданий, которые решили снести оккупанты, до сих пор остаются тела мирных жителей, погибших во время блокады и непрерывных обстрелов Мариуполя. Однако россиян это не останавливает: снося здания, под руинами которых "захоронены" останки мариупольцев, они пытаются скрыть свои военные преступления.