Гауляйтер Балицкий искал добровольцев для собственной ЧВК в Мелитополе, но все пошло не по плану, – Федоров

Гауляйтер временно оккупированных территорий Запорожской области Евгений Балицкий создал свою частную военную компанию – батальон имени Судоплатова. Однако с набором добровольцев у него возникли проблемы.

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Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Балицкий искал желающих воевать в рядах его ЧВК по всему оккупированному Запорожью и в России.

Все его усилия были тщетными, так что предатель набрал в свой батальон наемников из Сербии. Двое из них оказались палачами, которых за их преступления разыскивает Интерпол.

После этого эпизода оккупанты поняли, что им не удастся набрать пушечное мясо на войну против Украины из числа добровольцев. В связи с этим враг проводит усиленную "мобилизацию" на оккупированных территориях Запорожской области, а также в Крыму.

"Они поняли, что добровольческие батальоны они не смогут организовать, поэтому мобилизуют людей разных профессий и, к сожалению, привозят наемников. К примеру, в Мелитополь привезли наемников из Сербии, несколько из них находятся в международном розыске", – рассказал Федоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Мелитополе российские захватчики намерены производить минометы. Делать это они планируют на предприятии "Мелитопольский автогидроагрегат", принадлежащем семье гауляйтера Балицкого.

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