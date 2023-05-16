ГБР сообщило о подозрении одному из начальников батальона морпехов, из-за которого сотни бойцов оказались в плену

Сотрудники Государственного бюро расследований Украины сообщили о подозрении в государственной измене одному из руководителей 501-го отдельного батальона морских пехотинцев ВСУ. Весной прошлого года из-за этого сторонника оккупантов в российском плену оказалось 277 его побратимов и подчиненных, осуществлявших оборону Мариуполя.

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Все это время военнослужащие обвинялись в дезертирстве, но с разоблачением предателя удалось восстановить справедливость в деле, сообщает пресс-служба ГБР. По данным источников OBOZREVATEL, речь идет о старшем лейтенанте Константине Бессмертном, который после сдачи бойцов переехал в родной Бердянск и продолжил работать на агрессора (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В апреле прошлого года российские пропагандисты распространили новость о том, что морпехи украинского 501-го батальона якобы добровольно сдались в плен в войсках РФ Мариуполе на Донетчине. Однако украинским следствием установлено, что на самом деле начальник вещной службы тыла 501-го ОБМП предал присягу ВСУ и перешел на сторону врага. Он вступил в сговор с оккупантами и фактически уговорил командира своего батальона сдаться.

Используя тяжелую ситуацию, в которой оказались наши бойцы в Мариуполе, предатель побуждал командира прекратить оборонительные действия, сдать оружие и личный состав. В итоге 277 морпехам был отдан приказ на передислокацию, а на самом деле их переправили в "ДНР". Защитников нагло ввели в заблуждение, и они даже не осознавали противоправного характера приказа или распоряжения о сдаче в плен.

К счастью, ныне ДБР приняло решение о закрытии производств относительно 277 бойцов 501-го ОБМП по подозрению в дезертирстве. Это дает основания уполномоченным органам восстановить нарушенные права пленных украинских морских пехотинцев относительно выплат их родным. Именно родственники и близкие до последнего верили своим защитникам и добивались восстановления справедливости. Некоторые жены до сих пор ждут дома своих мужей, которые остаются в российском плену.

Что касается военного, подозреваемого в этой преступной диверсии в Мариуполе, то он продолжил свою предательскую деятельность и после нее. В частности, переехав в родной Бердянск Запорожской области, снова начал агитировать украинских воинов переходить на сторону РФ и за вознаграждение предоставлять врагу сведения о размещении сил и средств обороны Украины. Следствие установило по крайней мере три соответствующих факта в течение апреля-июня 2022 года.

По данным СМИ, этого изменника зовут Константин Бессмертный и в апреле этого года его подловили на отдыхе на временно оккупированной территории Запорожья, в частности в одном из кафе Бердянска. В комментариях расследователям военнослужащие 501-го ОБМП рассказали детали о том, как в начале апреля 2022-го он провернул диверсию в Мариуполе, обманом сдав в плен захватчикам из РФ почти 300 воинов ВСУ, оборонявших позиции на комбинате им. Ильича, "Азовстали" и "Азовмаше". Очевидцы рассказали о его действиях и переговорах с оккупантами из рядов "ДНР" и ВС РФ.

На сегодня начальнику вещевой службы тыла 501-й ОБМП ВМС ВСУ сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция этой статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Параллельно устанавливаются и другие лица, которые могут быть причастны к преступлению.

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