'Где воины из Северной Кореи!? Почему срочники не на фронте!?' Соловьев устроил истерику из-за западных танков для Украины и провалов армии РФ. Видео

Неадекватный российский пропагандист Владимир Соловьев взорвался в истерике из-за поставок Вооруженным силам Украины западных танков. Он удивился, почему командование страны-террориста РФ до сих пор не создало "антиимпериалистическую коалицию".

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Пропагандист также выдал, что вместе с российскими оккупантами против Украины должны воевать Северная Корея, Иран и Китай. Фрагмент пропагандистского шоу Соловьева опубликован в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Соловьев пожаловался, что командование РФ не использует солдат срочной службы в войне против Украины. Также он дал понять россиянам, что так называемая "частичная мобилизация" 300 тыс. человек – это далеко не конец.

"Мы что, создали мощнейшую антиимпериалистическую коалицию? Где? Где рядом с нами воюющие воины из Северной Кореи, Китая, Ирана? Мы даже армию не используем, даже срочников не используем. Тут же начинаются сопли! Или мы что, считаем, что один раз частичная мобилизация 300 тысяч и все? А воевать кто будет?", – выдал Соловьев.

Более того, в больном воображении пропагандиста россиянам нужно предоставить телефоны, по которым каждый желающий может "вступить в ряды красной армии". Также Соловьев повторился, что нужна "работа" со срочниками.

"Наши телефонисты не могут дать короткий номер, по которому любой желающий вступить в ряды красной армии, может позвонить? Это так сложно выделить? Необходима работа со срочниками! Не может существовать армии, в которой солдат знает, что он никогда не будет воевать", – заявил пропагандист.

Также рупор Кремля выдал, что российскую армию нужно расширить до 5 млн человек и перевести промышленность РФ на военные рельсы.

"Верховный (главнокомандующий, – ред.) расширил армию до 1,5 миллиона. Три миллиона надо! Пять миллионов! Армию надо строить. Вся промышленность должна работать таким образом, чтобы у оборонки было все", – выдал неадекват.

Напомним, российские пропагандисты продолжают в своих же эфирах документировать преступные намерения страны-агрессора РФ в отношении Украины. Также российским гражданам рассказывают фейки о якобы присутствии французского легиона в Одессе.

Ранее в сети подняли на смех фейк об уничтожении танков Abrams. Российские пропагандисты заявили, что "вагнеровцы" якобы уничтожили на Донбассе этот современный американский танк, появление которых в Украине прогнозируется к концу 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский диктатор Владимир Путин отдал приказ своей оккупационной армии полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Глава Кремля размечтался о том, что захватчики выйдут на административные границы этих регионов к марту.

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