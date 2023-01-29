'Где все? У тебя что, одни зеки?' Оккупанты 'спалили' свои потери на фронте. Аудиоперехват

Российские оккупанты в очередной раз пожаловались на затруднительное положение армии агрессора на войне в Украине. В частности они снова "спалили" свои большие потери на фронте.

Видео дня

Об этом говорится в разговоре двух российских военных, которых отправили воевать в Украину за амбиции диктатора Владимира Путина. Аудиоперехват опубликовали на Youtube-канале Главного управления разведки министерства обороны Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Один из захватчиков сильно удивился тому, что у другого из личного состава остались только бывшие российские заключенные. При этом количество завербованных "зеков" тоже быстро уменьшается.

"Сколько у тебя человек? 17? А что так мало, я не понял! Да это одних зеков ты мне называешь! Тебе что, ставить некого на*уй? Я тебе 20 зеков давал! У тебя, что, на*уй, одни зеки? Где старые все?" – говорится в перехваченном разговоре.

Отметим, что украинские воины только во время боев 28 января уничтожили еще 650 оккупантов из России. На 340-ый день войны российская армия поредела уже на 126 160 солдат и офицеров.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, бойцы Сил обороны сожгли уже 6366 российских боевых бронированных машин, более 5 тысяч единиц автомобильной техники и автоцистерн, 3197 танков, 2195 артиллерийских систем и много другой военной техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский генерал Валерий Герасимов, который недавно принял командование оккупационными войсками, пожаловался на интенсивность боев в Украине. Он признал, что система в РФ не была подготовлена к реалиям отправки "мобиков" на фронт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!