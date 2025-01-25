Генерал Драпатый, остановивший наступление РФ в мае 2024 года на Харьковщине, возглавит ОСГВ "Хортица", – Бутусов

Генерал-майор Михаил Драпатый может занять должность командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица". Назначение может состоятся уже 25 января.

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На сегодняшний день Драпатый командует Сухопутными войсками ВСУ. Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

По информации журналиста, в течение 25 января ожидаются важные кадровые изменения в управлении Силами обороны Украины.

"Верховный главнокомандующий В. Зеленский планирует назначение на должность командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" генерал-майора Михаила Драпатого, действующего командующего Сухопутными войсками ВСУ", – заявил Бутусов.

Журналист подчеркнул, что такое кадровое решение позволит значительно усилить доверие к действиям руководства Украины в армии. Также Бутусов уверен, что назначение Драпатового командующим ОСГВ "Хортица" позволит ввести системные изменения в применении и организации армии.

Михаил Драпатый в мае 2014 года принимал участие в обороне Мариуполя. Будучи командиром 2-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады, он совершил знаменитый прорыв на БМП через сепаратистский блокпост в Мариуполе.

После окончания Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского Драпатый стал командиром 58-й отдельной мотопехотной бригады. По состоянию на 2021 год, Драпатый занимал должность заместителя командующего Объединенных сил ВСУ.

До января 2024 года генерал возглавлял оперативную группировку "Херсон". Военный известен как один из командиров, руководивших освобождением правобережья Херсонщины. В феврале этого же года был назначен заместителем начальника Генштаба ВСУ по подготовке военных.

Затем он возглавил оперативно-тактическую группировку войск "Харьков". В мае 2024 года под его руководством украинские военные смогли остановить новое наступление россиян в Харьковской области.

В сентябре 2024 года Драпатого назначили на другую горячую точку. Генерал возглавил оперативно-тактическую группировку войск "Луганск", зона ответственности которой простирается от Белогоровки Луганской области до Нью-Йорка Донецкой области.

29 ноября 2024 года Драпатый был назначен командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что готовится назначение нового начальника Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного. На эту должность претендуют пять профессиональных военных.

Ранее сообщалось, что Драпатый доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации в 155-й отдельной механизированной бригаде ВСУ "Анна Киевская" и решениях, которые принимаются командованием для поддержки подразделения и решения проблем.

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