Генерал Ходжес назвал первоочередной приоритет для освобождения Мелитополя

В вопросе освобождения Украиной временно оккупированного Мелитополя Запорожской области первоочередным приоритетом является прекращение движения российской логистики. В частности, через Мариуполь и сам Мелитополь в Крым.

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ВСУ должны разрушить этот путь. Такое убеждение выразил экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью "НВ".

Он объяснил, что путь через Мариуполь и Мелитополь в Крым является своеобразным сухопутным мостом, соединяющим временно оккупированный полуостров с материком.

"Поэтому украинские силы должны иметь возможность разрушать их: нанести удар по логистике, транспорту, железной дороге, штабам вдоль этого сухопутного моста – либо в Мелитополе, либо в Мариуполе, либо где-то посредине между ними", – объяснил Ходжес.

Он предположил, что спецподразделения, партизаны или кто-то еще смог бы нарушить эти цепи оккупантов настолько, что Крым стал бы изолированным.

Бывший командующий войсками США в Европе считает, что это должно быть приоритетом для Сил обороны Украины.

Напомним: 12 декабря стало известно, что ВСУ подорвали мост между Мелитополем и Константиновкой, через который оккупанты опрокидывали технику на Запорожье. Российские пропагандисты заявили, что переправу якобы атаковали с РСЗО HIMARS, и показали последствия "бывовны".

Переправа расположена на трассе Е58, соединяющей Ростов-на-Дону (РФ) и оккупированный Крым, ставшей одной из важных "артерий" для переброски на оккупированные части региона техники и личного состава российской армии. Отмечалось, что подрыв этого моста стал серьезным ударом по логистике ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, гауляйтер временно оккупированных территорий Запорожской области Евгений Балицкий создал собственную частную военную компанию – батальон имени Судоплатова. Однако с набором добровольцев у него возникли проблемы.

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