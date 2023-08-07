Генсек ООН призвал 'некоторые страны' не бряцать ядерным оружием

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал "некоторые страны" не бряцать ядерным оружием. Такое заявление он сделал 6 августа в свете 78-й годовщины атомной бомбардировки Хиросимы, которая произошла на завершающем этапе Второй мировой войны в 1945 году.

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Об этом сообщает DW. По его словам, в мире нарастают недоверие и разногласие, "снова бьют барабаны ядерной войны".

"Некоторые страны снова безрассудно бряцают ядерным мечом", – заявил Гутерреш в послании, зачитанном его заместителем – представитель по вопросам разоружения Идзуми Накомицу.

"Барабаны ядерной войны бьют. Недоверие и разрозненность нарастают. Ядерная тень, которая нависала над миром в период некоторых тяжелых войн, возникла вновь", – считает генсек ООН.

Стоит отметить, что Гутерриш не уточнил, кто погиб в ядерной бомбардировке 78 лет назад и какие страны, по его мнению, бряцают ядерными бомбами сейчас.

Как известно, Гутерриш предоставил полный отказ от ядерного оружия. По его заявлению, это единственный способ соблюдения риска ядерной войны. Он добавил, что ООН не успокоится, пока "ядерная тень не исчезнет раз и навсегда".

Отметим, Хиросима подверглась атаке атомной бомбардировкой 6 августа 1945 года. Число погибших превышает полмиллиона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США сообщили, что внимательно следят за ситуацией с развертыванием российского ядерного оружия в Беларуси. Вашингтон отслеживает сообщения и заявления на этот счет и контролирует, чтобы Россия придерживалась своих обязательств по нераспространению ядерного вооружения.

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