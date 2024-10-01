Генсек Рютте может ускорить движение Украины в НАТО, – эксперт Леонов

Хотя новый генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте занимает проукраинскую позицию, его назначение фактически на поставку оружия Украине не скажется. А вот система взаимоотношений НАТО с Украиной может измениться в пользу нашей страны кардинально. В частности, Рютте может значительно ускорить продвижение Украины в Североатлантический альянс.

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Об этом OBOZ.UA рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов. Эксперт подчеркнул: Марк Рюте относится к тому типу европейских политиков, кто знает, что война против Украины началась не в 2022 году, а в 2014 году.

"Рютте – премьер страны, граждане которой погибли во время сбития Боинга МН17. Поэтому в помощи Украине для него есть персональный момент. И это может действительно усилить позицию Украины в Европе. Марк Рютте настаивает на том, что помощь Украине является важнейшим фактором. Это может привести к достаточно положительным для Украины сдвигам", – отметил Александр Леонов.

Специалист объяснил: генеральный секретарь НАТО не может напрямую влиять на ситуацию с военной помощью, поскольку у НАТО фактически нет своего оружия. Но генсек может координировать действия по помощи Украине.

"Он может усиливать коалиции в поддержку Украины, сделать эту работу более системной и с этой точки зрения он может значительно помочь Украине. Более того, Марк Рютте – человек, имеющий хорошие отношения с разными людьми. В частности, он один из немногих европейских топ-политиков, имеющих хорошие отношения с Дональдом Трампом", – отметил эксперт.

Именно как человек, который может налаживать хорошие отношения с придерживающимися противоположных взглядов политиками, Рютте сможет найти компромисс с теми странами, которые не поддерживают Украину на пути к НАТО, считает Леонов.

"Он может проводить соответствующую работу с определенными лидерами и это может ускорить движение Украины в НАТО. Усилить более консолидированную позицию стран-членов Альянса, он может персонально работать с теми лидерами, которые выступают против или за отсрочку", – подчеркнул он.

Также, по мнению эксперта, именно Рютте на должности генсека НАТО может организовать помощь Украине в производстве критически важного оружия, например ракет большой дальности действия.

"И тогда уже не будет зависимости от того, позволяют ли партнеры бить в глубину России или нет, потому что это будет украинское оружие", – отметил Леонов.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 октября в Брюсселе состоялась церемония передачи полномочий генерального секретаря НАТО от Йенса Столтенберга к новому главе Альянса Марку Рютте.

В качестве нового генсека Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что Украина остается приоритетом НАТО. По его словам, путь Украины к членству в Европейском Союзе должен быть необратим.

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