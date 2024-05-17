Генсекретарь Совета Европы: мы готовы сыграть свою роль в привлечении РФ к ответственности

В Совете Европы заявили, что организация готова сыграть свою роль в привлечении государства-агрессора России к ответственности за полномасштабное вторжение в Украину. В частности, уже функционирует Реестр убытков, который должен фиксировать потери и ущерб, причиненный Москвой.

Об этом сказала генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич во время торжественной церемонии в Страсбургском оперном театре, передает Укринформ. Она подчеркнула, что создание такого реестра является первым шагом к будущему механизму компенсации, в котором Совет Европы "также готов сыграть свою роль".

Основными достижениями Совета Европы за 75 лет его деятельности Пейчинович-Бурич назвала создание Реестра убытков, привлечение РФ к ответственности за длительную агрессивную войну и обеспечение дальнейшей поддержки Украины.

Генеральный секретарь назвала СЕ, в состав которого входят 46 стран, уникальной организацией, "продолжающей творить добро с оружием в руках, с выносливостью, решительностью и политической волей".

"То, что было начато лидерами-визионерами в 1949 году, продолжает работать на благо людей по всей Европе и миру в 2024 году. Права человека, демократия и верховенство права – это не фиксированный пункт назначения. Но это сильное добро. Это всегда нужно использовать и применять", – подытожила она.

Напомним, что Реестр убытков был создан в 2023 году под эгидой Совета Европы, и в настоящее время к нему присоединились ЕС и 43 других стран, в том числе США, Япония и Канада. Главная цель Реестра – зафиксировать все заявления о вреде, нанесенном войной, чтобы Россия выплатила Украине и украинцам справедливые репарации.

Как сообщал OBOZ.UA, только за первые сутки после запуска Международного реестра убытков, нанесенного в результате полномасштабного вооруженного вторжения России, украинцы подали более 500 обращений. По прогнозам правительства, всего ожидается поступление до 8 млн заявлений пострадавших от войны.

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