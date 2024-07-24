Геолокация, соцсети и мессенджеры: в киберполиции дали советы военным по пользованию гаджетов. Видео

Украинским защитникам нельзя на своих устройствах использовать функции геолокации. Мессенджеры и соцсети, даже для общения между собой, нужно минимизировать.

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Такие советы по кибербезопасности военным дал заместитель начальника управления оперативного обеспечения и анализа департамента киберполиции Виталий Кузьменко. Также, по его словам, защитникам не следует предоставлять или пересылать кому-либо свои персональные данные.

Военные, по словам специалиста, могут являться целевыми лицами, на которых может влиять враг. Поэтому они должны более тщательно относиться к своей кибербезопасности.

"Я бы посоветовал минимизировать публикацию тех или иных фото, которые, в частности, касаются именно военной тематики. Это и о настройке конфиденциальности мессенджеров, о закрытии своего мобильного номера. Следует минимизировать или вообще отключить применение средств геолокации, минимизировать в целом применение мессенджеров и соцсетей для переписки между военными. Не стоит пересылать какие-либо персональные данные", – сказал он.

Однако Кузьменко не отрицает потребность военных в пользовании сетями.

"Говорить о том, что абсолютно удалиться из сети, удалить все сообщения, публикации, фото и т.п. – пожалуй, в этом нет критической необходимости. Но стоит понимать, что действительно можно публиковать, а что нет. Если говорить в разрезе личной безопасности, то наилучшим правилом будет минимизировать публикацию именно персональной информации", – посоветовал Кузьменко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине провели соревнования по кибербезопасности CTF среди ветеранов и ветеранок. Они в последние месяцы получали знания и навыки в сфере киберобороны и киберзащиты для дальнейшего трудоустройства в государственном и частном секторах Украины.

Тем временем участились случаи, когда мошенники пытаются получить доступ к конфиденциальной информации украинских пользователей мессенджера Signal, популярного среди военных и волонтеров. Они посылают им сообщения якобы от администрации приложения.

Также OBOZ.UA предостерег украинцев: не следует переходить по неизвестным ссылкам от других пользователей в мессенджерах. Так мошенники могут украсть аккаунт, а затем постараются выманить деньги у его контактов.

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