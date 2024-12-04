Германия не исключает отправки своих миротворческих сил в Украину в случае прекращения огня, – Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что немецкие военные могут быть привлечены к поддержанию мира в Украине. По ее словам, это будет возможно в случае прекращения огня между Украиной и Россией.

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Об этом сообщает издание Welt. Отмечается, что вопрос обсуждался на заседании НАТО в Брюсселе.

Бербок подчеркнула, что Германия готова поддерживать инициативы по долгосрочному миру, включая гарантии безопасности, международные миротворческие миссии или усиление военной помощи Украине. Она также отметила, что присутствие немецких солдат будет возможно только после установления настоящего перемирия.

Вопрос о возможности предоставления миротворческих сил, если ситуация будет развиваться наихудшим образом, стал особенно актуален на фоне приближения смены власти в США.

В Брюсселе не исключают, что Дональд Трамп, став президентом, может попытаться вынудить Украину и Россию к переговорам. Он мог, например, угрожать прекращением военной помощи Украине, если она откажется вести переговоры. В то же время он мог бы также сообщить Владимиру Путину о намерении возобновить военную поддержку Киева.

Напомним, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила, что у ФРГ есть люди, пытающиеся "подменить роли агрессора и жертвы" в контексте российского вторжения в Украину. Она также отметила, что некоторые в стране сомневаются в необходимости поддержки Украины. Бербок подчеркнула, что хотя некоторые дебаты в Германии "ужасающие", правительство "непреклонно будет поддерживать Украину, пока она борется за свою свободу".

Как сообщал OBOZ.UA, Германия предоставит Украине экстренную гуманитарную помощь на сумму почти 200 млн евро перед зимним сезоном. Эти средства будут использованы для обеспечения теплом населения страны даже в случае отключений электроэнергии.

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