Германия отправит ЗРК Patriot в Украину в I квартале – правительство ФРГ

Немецкий зенитно-ракетный комплекс Patriot прибудет в Украину в течение первых трех месяцев 2023 года. Также ФРГ до конца первого квартала отправит в нашу страну 40 боевых машин пехоты Marder.

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Об этом сообщил представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, пишет The Guardian. Он отметил, что БМП должны быть готовы уже в первом квартале, чтобы их можно было передать Украине.

Хебештрайт добавил, что украинских военных будут учить управлять БМП Marder в ФРГ. Учеба продлится около восьми недель.

Также, по словам Хебештрайта, в первом квартале в Украину будет доставлена система Patriot из запасов Бундесвера.

Планы передать Украине дополнительное вооружение были согласованы во время телефонных переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца в четверг, 5 января. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Речь идет о рекордной военной помощи на несколько миллиардов долларов. Со своей стороны США отправят в Украину боевые машины пехоты Bradley.

Обе страны планируют тренировать украинских военных на соответствующих системах.

"Шольц подтвердил свое намерение и в дальнейшем поддерживать неотложную потребность Украины в средствах противовоздушной обороны. В конце декабря США объявили о передаче Украине батареи зенитных ракет Patriot. Германия присоединится к Соединенным Штатам в поставке Украине дополнительной батареи ПВО Patriot", – говорится в сообщении Белого дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, после заявления Франции о передаче Украине разведывательных танков AMX-10 RC Германия и США хотят также поставлять боевые установки Украине.

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