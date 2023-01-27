Германия передала Украине новый пакет военной помощи с ракетами для ПВО и военной техникой

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него входят ракеты для противовоздушной обороны и военная техника.

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Об этом сообщает пресс-служба правительства ФРГ. Отмечается, что новый пакет помощи Украине для борьбы с российской агрессией среди прочего состоит из ракет для ПВО IRIS-T и грузовиков.

"В этом списке представлен обзор смертоносной и нелетальной военной помощи Германии Украине. Сюда входят поставки Федеральных вооруженных сил, а также поставки немецкой промышленности, финансируемые из средств федерального правительства для так называемого наращивания потенциала безопасности", – сказано в сообщении.

В правительстве ФРГ добавили, что финансирование инициативы по наращиванию потенциала безопасности составляет в общей сложности 2,2 миллиарда евро на 2023 год. В 2022 году было выделено 2 млрд евро.

"Средства будут направлены в первую очередь на поддержку Украины. В то же время они будут использованы для финансирования повышенных обязательных взносов Германии в Европейский фонд мира (EPF), который, в свою очередь, идет на возмещение государствам-членам ЕС затрат, понесенных ими при оказании поддержки Украине", – отмечает прес-служба.

В частности, военную помощь Германии Украине, кроме ракет для ПВО, представляют:

– тринадцать грузовиков;

– два 15-тонных грузовика;

– двенадцать седловых тягачей и 4 полуприцепа;

– двенадцать машин для охраны границы;

– два пикапа.

Кроме того, в Германии озвучили информацию о помощи, которую Украина получит в скором времени. Она состоит из:

– 14 основных боевых танков Leopard 2 A 6 с боекомплектом;

– двух бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 3;

– двух РЛС воздушного наблюдения;

– 64 седловых тягачей и 72 полуприцепов.

Некоторая техника будет поставляться со складов бундесвера, а другая – от промышленности, финансируемой вследствие средств инициативы правительства по модернизации.

Однако, как подчеркнули в немецком правительстве, из соображений безопасности не будет сообщаться информация о способах и сроках доставки вооружения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 января Германия приняла решение о передаче Украине танков Leopard 2А6. Наши Вооруженные силы получат одну роту – 14 единиц такой техники.

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