Германия передала Украине современный мобильный полевой госпиталь за €9 млн. Видео

Немецкий концерн Rheinmetall передал Украине современный мобильный полевой госпиталь. Он рассчитан на 32 койки, а также имеет операционную, лабораторию и медицинское оборудование.

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Об этом сообщила пресс-служба завода. Год назад министерство обороны Германии заключило контракт стоимостью около 9 миллионов евро с дочерней компанией группы Rheinmetall Mobile Systeme GmbH или RMS на изготовление полевого госпиталя с соответствующей поддержкой оборудования и обучения персонала.

Передача мобильного полевого госпиталя Украине проходила в два этапа. На первом – десять украинских солдат приняли участие в 14-дневном учебном курсе, чтобы научиться собирать, разбирать и эксплуатировать госпиталь. Затем последовала его официальная передача Украине в определенном месте.

Отмечается, что этот полевой госпиталь включает 32 койки, в том числе восемь коек интенсивной терапии, операционную со связанными стерилизационными средствами, технологию диагностической визуализации (рентгеновская и компьютерная томография), лабораторию, аптеку и место для отдыха медицинского. Он отвечает стандартам медицинской поддержки НАТО Role 2.

Мобильная больница также имеет собственное водоснабжение, в том числе лечебно дезактивационное, а также заготовки с санитарными модулями для пациентов и персонала. Высокое качество системы прослеживается в деталях. К примеру, водопроводная сеть подогревается, а чувствительный компьютерный томограф в контейнере оснащен пружиной и продуманной транспортной системой, поэтому можно безопасно транспортировать по суше, морю или воздуху, и он готов к работе по прибытии. Разработанные для максимальной операционной мобильности все системы и оборудование в больнице можно многократно использовать.

Помимо полевого госпиталя, Rheinmetall также предоставил Украине необходимые транспортные средства. 20 контейнеров были доставлены к месту назначения десятью автопоездами с прицепами.

Как сообщал OBOZREVATEL, крупнейший производитель вооружения Германии Rheinmetall приобрел 50 танков Leopard 1 бельгийской компании OIP Land Systems. Концерн модернизирует их на собственных станках, а затем 30 из них будут отправлены в Украину.

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