Гибнут сотнями: скоро можно будет говорить о полной ликвидации ЧВК 'Вагнера', – Череватый

Россия в лобовых штурмах на Бахмутском направлении несет колоссальные для условий современной войны потери. Ежедневно счет ликвидированных стартует от сотни, впоследствии бесповоротные потери растут за счет "залеченных" российскими медиками раненых.

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Если же говорить о ЧВК "Вагнер", потери наемников стремительно приближают бесславный конец этой террористической группировки. Об этом заявил представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телеканала "Мы Украина".

Череватый подчеркнул: в боях за Бахмут Россия несет такие колоссальные потери, которые не несла ни одна современная армия в военных конфликтах последних десятилетий.

"Потери просто колоссальны как для любого современного войска. Можно сказать, только на Бахмутском направлении ежесуточно или в районе сотни, или, как правило, более сотни только убитыми ежесуточно. Счет идет на такие цифры. Раненых или столько же, или больше. А мы знаем, какой у них уровень тактической медицины, так что из тех раненых многие потом еще дополняют эти ряды (ликвидированных. – Ред.)", – подчеркнул представитель Восточного управления войск ВСУ.

Еще более плачевна ситуация с наемниками ЧВК "Вагнер": потери этой террористической группировки неустанно приближают его бесславный конец.

"Если говорить о ЧВК "Вагнер", учитывая, что у них сейчас проблемы с пополнением из тюрем, то если они продолжат такую практику, думаю, что в среднесрочной перспективе можно будет говорить о конце бесславной истории этой террористической группировки", – заметил Череватый.

Напомним, накануне стало известно, что ЕС ввел в действие санкции против ЧВК "Вагнер" и пригожинских пропагандистов.

В решении Совета ЕС отмечается, что ЧВК "Вагнер" возглавила атаки на украинские города Соледар и Бахмут в январе 2023 года и активно участвует в агрессивной войне России против Украины. Таким образом, отметили в Раде, эта частная российская армия несет ответственность за материальную поддержку действий, подрывающих и угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.