Глава Генассамблеи ООН прибыл в Украину и встретился с Зеленским: названы ключевые темы. Видео

Глава 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис в среду, 3 июля, прибыл с официальным визитом в Украину. В рамках поездки он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Видео дня

Видео со встречи было опубликовано в Telegram-канале Зеленского. Президент отметил, что это первый визит главы Генассамблеи ООН в Украину за почти 30 лет.

"Встретился с главой 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Деннисом Фрэнсисом. Это первый за почти 30 лет визит в наше государство Председателя Генассамблеи", – говорится в сообщении.

Зеленский также выразил благодарность главе Генассамблеи за поддержку первого Саммита мира и итогового коммюнике.

"Одним из практических результатов Саммита может стать новая резолюция по ядерной безопасности и безопасности ядерных объектов Украины, с акцентом на Запорожской АЭС. Проект такой резолюции Украина в ближайшее время вынесет на рассмотрение Генассамблеи", – заявил глава государства.

Зеленский также во время встречи рассказал о ситуации на поле боя в Украине и критическом состоянии энергосистемы на фоне постоянных атак РФ.

Председатель Генассамблеи ООН отметил, что смог увидеть своими глазами последствия войны и понять вызовы, стоящие перед народом Украины, а также ее потребности.

"Деннис Фрэнсис подтвердил дальнейшую солидарность Генеральной ассамблеи ООН с Украиной, отметил необходимость соблюдения всеми членами организации Устава ООН и отметил стойкость и мужество украинцев", – рассказали в Офисе президента Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 июля месячное председательство в Совбезе ООН взяла на себя страна-агрессор РФ. Очевидно, что она воспользуется этим для проектирования силы в международной системе, констатировали в ISW.

В то же время Россию не избрали в Экономический и социальный совет, один из шести главных органов ООН. Это говорит о том, что преступникам не место в международных органах, заявили в МИД Украины.

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