Глава ГУР: теракт на Каховской ГЭС РФ совершила сознательно, не предупредив даже своих военных

Россия подорвала Каховскую гидроелектростанцию умышленно. Теракт государство-агрессор совершило, не предупредив даже собственные войска, находившиеся на позициях на левом берегу Днепра.

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За полчаса до подрыва, совершенного российской группой специального назначения, по радиосвязи была зафиксирована команда российским военным покинуть территорию возле Каховской ГЭС. Подробности совершенного Россией преступления, приведшего к одной из самых страшных техногенных и экологических катастроф в Европе за десятилетия, рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

Он заявил, что Россия совершила теракт на Каховской ГЭС совершенно осознанно.

"Эта искусственная техногенная катастрофа – террористический акт и акт экоцида – осуществлена сознательно Российской Федерацией. Все сплетни, слухи, что может было как-то иначе – не соответствуют действительности", – подчеркнул Буданов.

Глава военной разведки Украины рассказал, что за полчаса до разрушения Каховской ГЭС, по радиосвязи была зафиксирована команда российским военным покинуть территорию возле станции.

"Есть много фактов, которые прямо показывают, как все это происходило. Самое интересное, что за полчаса (до прорыва - ред.) по радиосети вышли на подразделение, которое находилось на Каховской ГЭС и сказали очень быстро собраться и покинуть эту территорию. В это же время была группа специального назначения. И после этого произошло то, что произошло", – сообщил Буданов.

При этом российское командование даже не озаботилось тем, чтобы спасти своих же военнослужащих на левом берегу Днепра.

"Есть интересный еще один факт, что все подразделения российских оккупационных войск, которые находились рядом на самом деле не знали о том, что эта акция состоится. И это событие застало их врасплох", – отметил Буданов.

Ранее сообщалось, что Буданов прокомментировал слухи о своей смерти, которые активно распускают российские пропагандисты и одиозные предатели Украины вроде экс-нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы. Он иронично отметил, что "в Украине формируется отряд бессмертных", имея в виду не только свою "смерть", но и несколько раз "убитого" уже пропагандистами РФ главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и нескольких других украинских генералов.

Позже в сети появилось фото, сделанное во время встречи Буданова с послом Японии в Украине. Глава украинской военной разведки, которого пропагандисты "уложили" в кому и оправили "на лечение в Польшу", предстал вполне себе живым и с новой прической.

Также после "воскрешения" в эфире телемарафона Буданов рассказал о дополнительном минировании оккупантами ЗАЭС. Захватчики, в частности, заминировали охладители станции, что в условиях обмеления охладительного пруда создает еще большие угрозы для безопасной работы крупнейшей атомной электростанции в Европе.

Кроме того, глава военной разведки Украины опроверг заявления Путина и Лукашенко о том, что процесс перемещения ядерного оружия в Беларусь из РФ уже стартовал.