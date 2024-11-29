Глава МИ-6 заявил, что Россия бряцает ядерным оружием и устраивает диверсии в Европе

Россия усиливает свою агрессивную риторику и угрозы ядерным оружием. Параллельно набирает обороты инспирированная Москвой "поразительная безрассудная диверсионная кампания" в Европе.

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Все это Россия делает, чтобы вынудить западные страны отказаться от поддержки Украины, однако от исхода российско-украинской войны зависит безопасность Европы. В этом убежден глава Секретной разведывательной службы Великобритании Ричард Мур, выступивший с речью в Париже, сообщает Reuters.

Диверсии и ядерный шантаж являются основными средствами, с помощью которых Кремль надеется запугать Запад и заставить его отказаться от поддержки Украины, считает глава МИ-6.

"Недавно мы обнаружили поразительную безрассудную кампанию российского саботажа в Европе, хотя Путин и его приспешники прибегают к бряцанию ядерным оружием, чтобы посеять страх относительно последствий помощи Украине", – отметил Мур.

Он добавил, что поддержка Украины ложится на европейские бюджеты и, скорее всего , по нраву это не всем. Однако в случае отказа от поддержки придется заплатить в конечном счете гораздо более высокую цену.

"Цена, если этого не делать, будет бесконечно выше. Если Путин превратит Украину в вассала, Китай взвесит последствия, Северная Корея ободрится, а Иран станет еще опаснее", – прогнозирует глава МИ-6.

Впрочем и сам Путин, по его мнению, попробовав победу на вкус – не остановится.

"Наша безопасность – британская, французская, европейская и трансатлантическая – будет под угрозой", – отметил Мур.

Reuters предполагает, что целью этой речи главы МИ-6 была попытка сплотить европейских союзников и снизить скептицизм части представителей будущей администрации президента США Дональда Трампа, выражающих сомнения в важности Украины.

Он, как и его коллеги из других разведок стран Запада, также отмечает подготовку Россией волны диверсий в Европе.

"Разведывательные службы НАТО и Запада заявили, что Россия стоит за растущим количеством враждебных действий в евроатлантическом регионе, начиная от повторяющихся кибератак и заканчивая связанными с Москвой поджогами – все это Россия отрицает", – говорится в публикации.

Западные разведки предостерегают, что ГРУ делает все, чтобы вызвать хаос в Европе. О намерениях Москвы увеличить количество диверсий на объектах в Европе предупреждает и американская разведка. Все – для разрушения западной поддержки Украины.

Однако Мур уверен: и после смены руководства в Белом доме совместная работа стран Запада над обеспечением безопасности останется среди приоритетов.

"Я успешно работал с первой администрацией Трампа, чтобы улучшить нашу общую безопасность, и надеюсь сделать это снова", – подчеркнул он.

Напомним, на днях у Белого дома напомнили о нападении России на Украину и призвали усилить помощь. Акция состоялась на следующий день после ужасного "юбилея": тысячи дней полномасштабной войны с Россией.