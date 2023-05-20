Глава МИД Израиля заявил, что страна морально с Украиной, но должна считаться с Россией

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что его страна морально поддерживает Украину, которая уже почти полтора года дает отпор российской оккупационной армии. В то же время глава МИД добавил, что Израиль должен считаться со страной-террористом Россией, потому что там живут сотни тысяч евреев.

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Также Коэн похвастался, что Израиль единственная ближневосточная страна, которая отправила в Киев министра иностранных дел. Об этом он заявил в интервью изданию The Jerusalem Post.

По его словам, Израиль выступает на одной стороне с западными государствами и морально поддерживает Украину в войне против РФ. При этом Коэн отметил, что Россия является весомым игроком, поэтому его страна должна считаться с РФ.

"Россия – игрок на Ближнем Востоке, и в России сотни тысяч евреев, поэтому мы выражаем моральную позицию поддержки Украины, сохраняя при этом интересы нашей безопасности и интересы Еврейского агентства в России", – сказал глава израильского МИД.

Министр иностранных дел Израиля подчеркнул, что его страна поддерживает позицию президента Украины Владимира Зеленского по мирному соглашению, суверенитету и территориальной целостности страны.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что политики Израиля достаточно сдержанны в оказании военной помощи Украине, поскольку государство имеет высокую долю пророссийского населения. Власти принимают решение, учитывая внутриполитическую ситуацию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль встать на сторону нашего государства в войне, которую развязала страна-агрессор Россия. Он напомнил, что эта страна тоже страдает от действий агрессора.

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