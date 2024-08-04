Глава ПЦУ Эпифаний встретился с капелланами ГУР МО и вручил им награды. Фото

Предстоятель Православной Церкви Митрополит Эпифаний принял в своей резиденции капелланов Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он вручил капелланам награды и выразил благодарность за их преданное служение.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ГУР МО Украины. В ходе встречи обсуждались особенности и вызовы капелланской деятельности, направленной на оказание религиозной и духовной поддержки военнослужащим Сил обороны на всей территории страны, в том числе на фронте.

Эпифаний благословил капелланов и наградил именным крестом предстоятеля, пожелав душепастырям наших защитников и защитниц сохранять крепость веры.

Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов в свою очередь поблагодарил Митрополита Эпифанию за духовную опеку военнослужащих Сил безопасности и обороны Украины.

Ранее Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний отметил, что "закон о запрете УПЦ МП", нужен Украине, как когда-то были нужны миру законы о запрете рабства. Прихожане УПЦ МП поражены стокгольмским синдромом, и их нужно лечить единственным в такой ситуации способом – когда жертва не способна освободиться от преступника, ее нужно освобождать.

Как сообщал OBOZ.UA, комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал упомянутый проект закона №8371 еще весной. Нардепам рекомендовали поддержать закон во втором чтении и в целом.