Глава 'Русского добровольческого корпуса' заявил, что украинские власти знали о планах операции в Брянской области – Financial Times

Глава "Русского добровольческого корпуса" Денис Капустин, более известный под псевдонимами Денис Никитин и White Rex заявил, что украинские власти знали о планах операции в Брянской области РФ. По его словам, иначе она просто не могла бы пройти.

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Об этом он рассказал в интервью газете Financial Times. Капустин сказал, что в операции участвовали около 45 человек. Среди них были и члены "партизанской сети" на территории России.

"Как бы я прошел там ночью в темноте? Есть заминированные мосты, есть камеры, беспилотники с тепловизорами, есть скрытые наблюдательные пункты. Если бы я ни с кем (в Вооруженных силах Украины – Ред.)это не согласовал, я думаю, мы были бы просто уничтожены", – заявил Капустин.

В одном из сел, как утверждает глава РДК, была перестрелка. Однако о жертвах среди мирного населения ему ничего неизвестно.

Также Капустин отметил, что цель акции, заключалась в том, чтобы показать, насколько плохо охраняется граница с российской стороны и вдохновить жителей России на сопротивление властям.

"Они почувствовали, насколько они беззащитны. Мы пришли и действовали в пограничной зоне, которая должна находиться под строжайшей охраной", – добавил Капустин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 марта в РФ заявили, что якобы "украинская ДРГ" обстреляла школьный автобус в Брянской области и захватила заложников. Якобы погиб мужчина и был ранен ребенок. Однако заявления российских властей противоречили друг другу и в результате выяснилось, что никакого автобуса с детьми не было, а школы находятся на дистанционном обучении.

В Генштабе Вооруженных сил Украины подчеркнули, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.

В свою очередь Кремле заявили, что якобы "принимаются меры по уничтожению террористов", а Путин назвал провокацию в Брянской области РФ "терактом". Тем временем россияне в сети сравнили инцидент с "цирковым представлением".

По мнению экспертов, оккупанты собственной провокацией пытаются оправдать войну, создать повод для новой мобилизации или отвлечь россиян от "непонятных" атак дронов с воздуха.

В итоге в ходе зачистки территории у населенного пункта Сушаны после "вторжения украинской ДРГ" в Брянскую область на мине подорвалась машина Росгвардии. В результате было ранено четверо оккупантов.